احدث الأخبار

أمانة عسير تنفذ مبادرة تطوعية لمعالجة الأرصفة بمدينة أبها
أبرز المواد
 صحة الرياض توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع أوقاف الماجد
أبرز المواد
 تعاون بين مجمع إرادة وجمعية أسر التوحد لتطوير علاج وتأهيل ذوي التوحد
أبرز المواد
 أمير القصيم يزور بعد غدٍ مهرجان التين بمحافظة البدائع
أبرز المواد
 تدشين حملة استخدمها لا تدمنها بجدة
أبرز المواد
 “الوطنية للإسكان” تطلق مشروعين جديدين في الرياض وجدة لتوفير 1880 فيلا سكنية
أبرز المواد
 محافظ شرورة ومدير جوازات نجران يناقشان الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين
أبرز المواد
 المياه الوطنية: الانتهاء من تنفيذ شبكات وتوصيلات للمياه في السليل بالرياض
أبرز المواد
 جامعة حفر الباطن تدشن بوابتها الإلكترونية بهويتها الجديدة
أبرز المواد
 صحة جازان تفعّل 9 عيادات افتراضية في مستشفى “إرادة” للصحة النفسية
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل وفد منظومة الطاقة ويناقش سير أعمال مشاريعها
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على مواطن لقيامه بإطلاق النار في مناسبة اجتماعية
أبرز المواد
أمانة عسير تنفذ مبادرة تطوعية لمعالجة الأرصفة بمدينة أبها

أمانة عسير تنفذ مبادرة تطوعية لمعالجة الأرصفة بمدينة أبها

أبرز المواد
صحة الرياض توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع أوقاف الماجد

صحة الرياض توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع أوقاف الماجد

أبرز المواد
تعاون بين مجمع إرادة وجمعية أسر التوحد لتطوير علاج وتأهيل ذوي التوحد

تعاون بين مجمع إرادة وجمعية أسر التوحد لتطوير علاج وتأهيل ذوي التوحد

أبرز المواد
أمير القصيم يزور بعد غدٍ مهرجان التين بمحافظة البدائع

أمير القصيم يزور بعد غدٍ مهرجان التين بمحافظة البدائع

أبرز المواد

أمانة عسير تنفذ مبادرة تطوعية لمعالجة الأرصفة بمدينة أبها

أمانة عسير تنفذ مبادرة تطوعية لمعالجة الأرصفة بمدينة أبها
http://almnatiq.net/?p=1016230
المناطق_عسير

نفذت أمانة منطقة عسير بمشاركة الفرق التطوعية مبادرة لمعالجة الأرصفة المتهالكة و إعادة دهنها و التي ستشمل مواقع مختلفة بمدينة أبها.
و في ذات السياق فقد اطلقت أمانة عسير العديد من الفرص التطوعية من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي لتعزيز مشاركة المجتمع في معالجة التشوهات البصرية عن طريق همم المتطوعين والمشاركة الاجتماعية التي تحقق أهمية مساهمة الفرد بالمجتمع حيث ستساهم هذه المبادرة في الحد من التشوهات البصرية و تحسين الارصفة المتهالكة بدعم من أمانة منطقة عسير .

روابط ذات صلة

صحة الرياض توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع أوقاف الماجد

صحة الرياض توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع أوقاف الماجد
تعاون بين مجمع إرادة وجمعية أسر التوحد لتطوير علاج وتأهيل ذوي التوحد

تعاون بين مجمع إرادة وجمعية أسر التوحد لتطوير علاج وتأهيل ذوي التوحد
أمير القصيم يزور بعد غدٍ مهرجان التين بمحافظة البدائع

أمير القصيم يزور بعد غدٍ مهرجان التين بمحافظة البدائع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*