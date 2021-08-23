أمانة عسير تنفذ مبادرة تطوعية لمعالجة الأرصفة بمدينة أبها

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نفذت أمانة منطقة عسير بمشاركة الفرق التطوعية مبادرة لمعالجة الأرصفة المتهالكة و إعادة دهنها و التي ستشمل مواقع مختلفة بمدينة أبها.

و في ذات السياق فقد اطلقت أمانة عسير العديد من الفرص التطوعية من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي لتعزيز مشاركة المجتمع في معالجة التشوهات البصرية عن طريق همم المتطوعين والمشاركة الاجتماعية التي تحقق أهمية مساهمة الفرد بالمجتمع حيث ستساهم هذه المبادرة في الحد من التشوهات البصرية و تحسين الارصفة المتهالكة بدعم من أمانة منطقة عسير .