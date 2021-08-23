احدث الأخبار

صحة الرياض توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع أوقاف الماجد
أبرز المواد
 تعاون بين مجمع إرادة وجمعية أسر التوحد لتطوير علاج وتأهيل ذوي التوحد
أبرز المواد
 أمير القصيم يزور بعد غدٍ مهرجان التين بمحافظة البدائع
أبرز المواد
 تدشين حملة استخدمها لا تدمنها بجدة
أبرز المواد
 “الوطنية للإسكان” تطلق مشروعين جديدين في الرياض وجدة لتوفير 1880 فيلا سكنية
أبرز المواد
 محافظ شرورة ومدير جوازات نجران يناقشان الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين
أبرز المواد
 المياه الوطنية: الانتهاء من تنفيذ شبكات وتوصيلات للمياه في السليل بالرياض
أبرز المواد
 جامعة حفر الباطن تدشن بوابتها الإلكترونية بهويتها الجديدة
أبرز المواد
 صحة جازان تفعّل 9 عيادات افتراضية في مستشفى “إرادة” للصحة النفسية
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل وفد منظومة الطاقة ويناقش سير أعمال مشاريعها
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على مواطن لقيامه بإطلاق النار في مناسبة اجتماعية
أبرز المواد
 لتعزيز الشفافية.. أمانة الشرقية تطلق الملف الرقمي للفرص الاستثمارية
أبرز المواد
صحة الرياض توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع أوقاف الماجد

صحة الرياض توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع أوقاف الماجد

أبرز المواد
تعاون بين مجمع إرادة وجمعية أسر التوحد لتطوير علاج وتأهيل ذوي التوحد

تعاون بين مجمع إرادة وجمعية أسر التوحد لتطوير علاج وتأهيل ذوي التوحد

أبرز المواد
أمير القصيم يزور بعد غدٍ مهرجان التين بمحافظة البدائع

أمير القصيم يزور بعد غدٍ مهرجان التين بمحافظة البدائع

أبرز المواد
تدشين حملة استخدمها لا تدمنها بجدة

تدشين حملة استخدمها لا تدمنها بجدة

أبرز المواد

صحة الرياض توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع أوقاف الماجد

صحة الرياض توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع أوقاف الماجد
http://almnatiq.net/?p=1016238
المناطق - الرياض:

وقع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني اليوم الإثنين، اتفاقية شراكة مجتمعية بين “صحة الرياض”، وأوقاف محمد بن عبدالله الماجد ممثلة بالاستاذ فيصل بن عبدالله الماجد.

وتتضمن الاتفاقية هبه خيرية لتجهيز عيادة العيون بمستشفى ثادق العام، وعبّر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني باسمه واسم جميع منسوبي صحة الرياض عن بالغ شكره وتقديره للداعمين، منوها بمساهمتهم في دعم الخدمات الصحية.

وأضاف أن “صحة الرياض” تسعى الى تعزيز مساهمة القطاع الخاص ورجال الاعمال في التنمية الصحية وتمكين المحسنين ومحبي الخير للقيام بأعمال خيرية ذات أثر صحي يلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع وانطلاقا من أهداف وتوجيهات معالي وزير الصحة د. توفيق بن فوزان الربيعة في الرقي بالخدمات الصحية وتفعيل برامج المشاركة المجتمعية.

روابط ذات صلة

تعاون بين مجمع إرادة وجمعية أسر التوحد لتطوير علاج وتأهيل ذوي التوحد

تعاون بين مجمع إرادة وجمعية أسر التوحد لتطوير علاج وتأهيل ذوي التوحد
أمير القصيم يزور بعد غدٍ مهرجان التين بمحافظة البدائع

أمير القصيم يزور بعد غدٍ مهرجان التين بمحافظة البدائع
تدشين حملة استخدمها لا تدمنها بجدة

تدشين حملة استخدمها لا تدمنها بجدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*