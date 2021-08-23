صحة الرياض توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع أوقاف الماجد

المناطق - الرياض:

وقع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني اليوم الإثنين، اتفاقية شراكة مجتمعية بين “صحة الرياض”، وأوقاف محمد بن عبدالله الماجد ممثلة بالاستاذ فيصل بن عبدالله الماجد.



وتتضمن الاتفاقية هبه خيرية لتجهيز عيادة العيون بمستشفى ثادق العام، وعبّر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني باسمه واسم جميع منسوبي صحة الرياض عن بالغ شكره وتقديره للداعمين، منوها بمساهمتهم في دعم الخدمات الصحية.



وأضاف أن “صحة الرياض” تسعى الى تعزيز مساهمة القطاع الخاص ورجال الاعمال في التنمية الصحية وتمكين المحسنين ومحبي الخير للقيام بأعمال خيرية ذات أثر صحي يلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع وانطلاقا من أهداف وتوجيهات معالي وزير الصحة د. توفيق بن فوزان الربيعة في الرقي بالخدمات الصحية وتفعيل برامج المشاركة المجتمعية.