“إخاء” توقع شراكة مع تعليم عسير

المناطق - عسير:

أبرمت المؤسسة الخيرية لرعاية الايتام إخاء ممثلة بفرع عسير، شراكة مجتمعية مع إدارة التعليم بمنطقة عسير.

ووقع الاتفاقية عن “إخاء” أ. صالح بن خليف الدهمشي ، الأمين العام وعن تعليم عسير د. أحمد العُمري المدير العام ، وبحضور عدد من منسوبي الطرفين . وتهدف الاتفاقية إلى مساندة ودعم مستفيدي إخاء عسير في الجوانب التعليمية.

وأوضح الأمين العام أن هذه الشراكة، تأتي حرصا من الطرفين للمساهمة في تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة للارتقاء بأبناء هذا الوطن تعليمياً، والمساهمة بتحقيق الرؤية الوطنية للمملكة 2030، التي أكدت على دعم الأيتام تربوياً وتعليميا وتدريبياً وفي مجال الأنشطة الطلابية، والأعمال التطوعية ، بما ينعكس ويعود بالفائدة على المستفيدين.

وأشار إلى أن هذه المبادرة سوف تساهم، برفع كفاءة المستفيدين في الجوانب التعليمية والتربوية والأنشطة الطلابية ، ورعاية الموهوبين وتذليل الصعاب التي تعترض مسار الأبناء الدراسي .

وأعرب الدهمشي عن شكره وتقديره لتعليم عسير لدورهم في المسؤولية الاجتماعية، وحرصهم على تلمس احتياجات الأيتام التعليمية، ومبادرتهم الإنسانية في مساندة الطلاب والطالبات مستفيدي إخاء عسير.

من جانبه رحّب د. أحمد العُمري بهذه الشراكة المجتمعية، والتي تعد ضمن المبادئ الأساسية التي حرصت عليها إدارة التعليم بمنطقة عسير لتنمية المجتمع، والمساهمة الفاعلة في إقامة ورعاية المناشط والفعاليات التعليمية، وتعزيز الشراكات الناجحة ومد آفاق التعاون مع الجهات والمؤسسات الغير ربحية بالمنطقة.