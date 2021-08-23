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أمير منطقة الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب نايف السهلي

أمير منطقة الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب نايف السهلي
http://almnatiq.net/?p=1016258
المناطق_واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عقب صلاة العصر اليوم في مركز العيينة، صلاة الميت على شهيد الواجب الملازم نايف بن فهد السهلي – رحمه الله -.
ونقل سموه إلى ذوي الشهيد تعازي ومواساة القيادة الحكيمة، معرباً عن تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
من جهتم أعرب ذوو الشهيد السهلي، عن شكرهم لسموه على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن وأن يديم عليه أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.

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