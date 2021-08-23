رئاسة المسجد النبوي تكثف استعداداتها لموسم العمرة والزيارة

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‫كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمال تعقيم وتطهير وتهيئة المسجد النبوي من خلال الجهود اليومية التي تقوم بها إدارة التطهير لضمان سلامة الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي وحفاظاً على استمرار تعقيم الأرضيات الخاصة بمواقع الزيارة والصلاة.

‫حيث ضاعفت الوكالة أعمال التعقيم داخل المصليات وداخل أروقة المسجد النبوي من خلال أجهزة التعقيم الحديثة وبمواد ذات فاعلية في تعقيم الأسطح والأرضيات والممرات والأبواب من الداخل .‬

‫كما عملت على تضافر الجهود بين كوادرها البشرية بتكثيف عمليات التعقيم والتطهير بأفضل وأجود المعقمات والمطهرات الصديقة للبيئة مما يسهم في توفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه، كما وفرت الحاويات الخاصة بالنفايات وصناديق الأحذية بالإضافة لاستخدام المعقمات لتعقيم وتطهير ساحات باب السلام والبقيع وباب النساء بكمية معقمات تبلغ 6300 لتر وب9 معدات خاصة بالتعقيم والتطهير، كما يتم توفير كمية الأكياس الخاصة بحفظ الأحذية التي تبلغ 18000 كيس تقريباً بما يعادل 20 لفة في اليوم الواحد.‬

‫وتستخدم إدارة التطهير عدداً من المكائن لغسيل أرضيات الساحات والمواقف والتوسعات يومياً تبلغ 46 مكينة غسيل تعمل على غسل وتعقيم الأرضيات داخل المسجد النبوي والتوسعات والساحات الخارجية 10 مرات يومياً من خلال مكائن خاصة ومزودة بتعقيم وتطهير الأرضيات ، كما تقوم الإدارة بتأمين المكانس الكهربائية لكنس سجاد المسجد النبوي التي يبلغ عددها 200 ماكينة ، فيما يبلغ عدد الدواليب الخاصة بالأحذية التي يتم تنظيفها وتعقيمها 2600 دولاب. ‬

‫وتأتي هذه الجهود حرصًا من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتقديم أرقى وأجود الخدمات لزائري المسجد النبوي.‬