احدث الأخبار

أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين خلال جلسته الأسبوعية
أبرز المواد
 انطلاق حملة نظافة لتحسين المشهد الحضري بمدينة جيزان
أبرز المواد
 بهدف اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي .. المملكة تكشف الأربعاء عن أضخم المبادرات والبرامج التقنية للرياديين في المنطقة
أبرز المواد
 وزير النقل والخدمات اللوجستية يتفقد عدداً من مشروعات الوزارة في تبوك ويوجه بسرعة إنجازها
أبرز المواد
 رئاسة المسجد النبوي تكثف استعداداتها لموسم العمرة والزيارة
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب نايف السهلي
أبرز المواد
 “إخاء” توقع شراكة مع تعليم عسير
أبرز المواد
 أمانة عسير تنفذ مبادرة تطوعية لمعالجة الأرصفة بمدينة أبها
أبرز المواد
 صحة الرياض توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع أوقاف الماجد
أبرز المواد
 تعاون بين مجمع إرادة وجمعية أسر التوحد لتطوير علاج وتأهيل ذوي التوحد
أبرز المواد
 أمير القصيم يزور بعد غدٍ مهرجان التين بمحافظة البدائع
أبرز المواد
 تدشين حملة استخدمها لا تدمنها بجدة
أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين خلال جلسته الأسبوعية

أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين خلال جلسته الأسبوعية

أبرز المواد
انطلاق حملة نظافة لتحسين المشهد الحضري بمدينة جيزان

انطلاق حملة نظافة لتحسين المشهد الحضري بمدينة جيزان

أبرز المواد
بهدف اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي .. المملكة تكشف الأربعاء عن أضخم المبادرات والبرامج التقنية للرياديين في المنطقة

بهدف اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي .. المملكة تكشف الأربعاء عن أضخم المبادرات والبرامج التقنية للرياديين في المنطقة

أبرز المواد
وزير النقل والخدمات اللوجستية يتفقد عدداً من مشروعات الوزارة في تبوك ويوجه بسرعة إنجازها

وزير النقل والخدمات اللوجستية يتفقد عدداً من مشروعات الوزارة في تبوك ويوجه بسرعة إنجازها

أبرز المواد

رئاسة المسجد النبوي تكثف استعداداتها لموسم العمرة والزيارة

رئاسة المسجد النبوي تكثف استعداداتها لموسم العمرة والزيارة
http://almnatiq.net/?p=1016262
المناطق_واس

‫كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمال تعقيم وتطهير وتهيئة المسجد النبوي من خلال الجهود اليومية التي تقوم بها إدارة التطهير لضمان سلامة الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي وحفاظاً على استمرار تعقيم الأرضيات الخاصة بمواقع الزيارة والصلاة.
‫حيث ضاعفت الوكالة أعمال التعقيم داخل المصليات وداخل أروقة المسجد النبوي من خلال أجهزة التعقيم الحديثة وبمواد ذات فاعلية في تعقيم الأسطح والأرضيات والممرات والأبواب من الداخل .‬
‫كما عملت على تضافر الجهود بين كوادرها البشرية بتكثيف عمليات التعقيم والتطهير بأفضل وأجود المعقمات والمطهرات الصديقة للبيئة مما يسهم في توفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه، كما وفرت الحاويات الخاصة بالنفايات وصناديق الأحذية بالإضافة لاستخدام المعقمات لتعقيم وتطهير ساحات باب السلام والبقيع وباب النساء بكمية معقمات تبلغ 6300 لتر وب9 معدات خاصة بالتعقيم والتطهير، كما يتم توفير كمية الأكياس الخاصة بحفظ الأحذية التي تبلغ 18000 كيس تقريباً بما يعادل 20 لفة في اليوم الواحد.‬
‫وتستخدم إدارة التطهير عدداً من المكائن لغسيل أرضيات الساحات والمواقف والتوسعات يومياً تبلغ 46 مكينة غسيل تعمل على غسل وتعقيم الأرضيات داخل المسجد النبوي والتوسعات والساحات الخارجية 10 مرات يومياً من خلال مكائن خاصة ومزودة بتعقيم وتطهير الأرضيات ، كما تقوم الإدارة بتأمين المكانس الكهربائية لكنس سجاد المسجد النبوي التي يبلغ عددها 200 ماكينة ، فيما يبلغ عدد الدواليب الخاصة بالأحذية التي يتم تنظيفها وتعقيمها 2600 دولاب. ‬
‫وتأتي هذه الجهود حرصًا من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتقديم أرقى وأجود الخدمات لزائري المسجد النبوي.‬

روابط ذات صلة

أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين خلال جلسته الأسبوعية

أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين خلال جلسته الأسبوعية
انطلاق حملة نظافة لتحسين المشهد الحضري بمدينة جيزان

انطلاق حملة نظافة لتحسين المشهد الحضري بمدينة جيزان
بهدف اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي .. المملكة تكشف الأربعاء عن أضخم المبادرات والبرامج التقنية للرياديين في المنطقة

بهدف اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي .. المملكة تكشف الأربعاء عن أضخم المبادرات والبرامج التقنية للرياديين في المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*