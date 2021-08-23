وزير النقل والخدمات اللوجستية يتفقد عدداً من مشروعات الوزارة في تبوك ويوجه بسرعة إنجازها

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تفقد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر عدداً من مشروعات الوزارة في منطقة تبوك، حيث اطلّع على تقاطع الطريق الدائري مع طريق المدرعات، الذي بلغت نسبة إنجازه 36%، موجهاً بمتابعة المقاول لمضاعفة الجهد لإنجاز المشروع.

واطلّع الوزير الجاسر كذلك على مشروع تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الأمير فهد بن سلطان (ميدان المروج) وهو مشروع تم سحبه نظراً لتعثر المقاول في تنفيذه، موجها بسرعة إعادة طرحه وترسيته، كما اطلّع على الأعمال المنجزة على طريق تبوك المدينة السريع.

يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تحرص على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز جميع المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات؛ تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.