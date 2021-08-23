انطلاق حملة نظافة لتحسين المشهد الحضري بمدينة جيزان

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أطلق أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، وأمين المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدكتور يحيى الحقيل اليوم حملة نظافة شاملة بمدينة جيزان تستمر 30 يومًا، مستهدفة نظافة جميع الأحياء والأراضي الفضاء من مخلّفات البناء مجهولة المصدر لتحسين المشهد الحضري.

وأوضح بن سعيدان أنه تم إعداد وعمل خطة لتنفيذ الحملة بتجزئة المدينة إلى محورين رئيسين (محور شرقي – ومحور غربي) وتجزئة كل محور إلى أربع مناطق على أن يتم توزيع القوى العاملة والمعدات على جميع المناطق في وقت واحد.

وحث الجميع على أهمية التعاون مع الأمانة في الحفاظ على نظافة مدينة جيزان بصورة دائمة من خلال الالتزام بوضع مخلفات المباني أو أي مخلفات أخرى في الأماكن المخصصة لها باستخدام حاويات مخلفات البناء.