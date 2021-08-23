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أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين خلال جلسته الأسبوعية

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أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين خلال جلسته الأسبوعية

أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين خلال جلسته الأسبوعية
http://almnatiq.net/?p=1016274
المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية خلال جلسته الأسبوعية في الإمارة اليوم، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وعدداً من المواطنين .
ونوه سموه بمستهل الاستقبال بما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية وأمن واستقرار وطمأنينة، انعكست آثارها على المواطن ورفاهيته، سائلًا الله سبحانه أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين موفور الصحة والعافية، وأن يديم على المملكة أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش.
وأشار إلى أن المشروعات المائية والبيئية المدشنة مؤخراً في المنطقة بتكلفة تجاوزت 184 مليون ريال ستعزز إيصال مياه الشرب والخدمات البيئية للمستفيدين، وتلبي الطلب المتزايد، في الإمداد المائي، كما ستسهم في دعم الاستدامة المائية والبيئية بالمنطقة وفق رؤية المملكة 2030م .
وتطرّق سموه إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات ، داعياً جميع الإدارات الحكومية تقديم الخدمات للمواطن والمقيم في المحافظات والمراكز التابعة لها، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -أيدهم الله-.
ودعا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز جميع القطاعات التعليمية والتدريبية في المنطقة بتسخير الإمكانات للعودة الآمنة لكافة للطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم في جميع المراحل، مؤكداً أهمية التركيز على صناعة رأس المال البشري بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تؤكد مكانة الثروة البشرية الوطنية في تحقيق التنمية بجميع القطاعات.
وحث جميع الطلبة الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، والعاملين في قطاع التعليم، ضرورة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بشكل كامل، وذلك “لعودة آمنة” للعام الدراسي المقبل، وحفاظاً على سلامة المجتمع التعليمي” .

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