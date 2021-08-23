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دشنّ معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم، المركز الصحي الجامعي في المجمع الأكاديمي للطالبات بمحلية، بحضور وكلاء الجامعة والمشرفين على المركز.

وأثنى معاليه على الجهود التي تبذلها الجامعة في إطار الاستعداد للعودة الآمنة للدراسة ومنها المركز الصحي الجامعي الذي سيسهم في تعزيز الثقافة الصحية والطبية، إضافة إلى أهدافه الأخرى، مؤكداً أن الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي أدت دوراً فاعلاً من خلال ما قدمته من جهود ارتقت بمستوى الخدمات الطبية والصحية داخل أسوار الجامعة وخارجها.

بدوره أوضح المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى أن المركز يضم عدداً من العيادات التي تضم عيادة الطب العام وعيادات تخصصية منها عيادة التغذية وعيادة العلاج الطبيعي وعيادة سحب العينات والمختبر، مضيفاً أن المركز يؤدي العديد من المهام الوقائية والعلاجية لجميع منسوبات وطالبات المجمع الأكاديمي، علاوة على النشاطات التي تعزز الجوانب التثقيفية والصحية وتفعيل الاحتفاء بالأيام العالمية الصحية.