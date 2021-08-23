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مستشار تجارة هونج كونج يعرض الفرص الاستثمارية بغرفة الطائف

مستشار تجارة هونج كونج يعرض الفرص الاستثمارية بغرفة الطائف
http://almnatiq.net/?p=1016284
المناطق_واس

التقى نائب رئيس غرفة الطائف غازي القثامي مستشار مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ في المملكة محمود أبو جبارة .
وبحث اللقاء، التعاون بين الجانبين في تعزيز الفرص التجاريه والاستثمارية، حيث شهد اللقاء استعراض الفرص التجارية والمعارض التي تقام في هونج كونج أمام عدد من المستثمرين بالمحافظة.
من جهته أشاد القثامي بما تم استعراضه من فرص استثمارية مناسبة ومشجعة، مؤكداً أن هذا الزيارات مثمرة، وتساعد في جمع معلومات استثمارية بين البلدين .

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