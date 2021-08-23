3 أعراض تنذر بالإصابة بسرطان البروستاتا

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يمكن أن يحمل بول المرء العديد من الأدلة التي تشير بإصابته بسرطان البروستاتا بما في ذلك سرعة التدفق.

في المملكة المتحدة ، يعد سرطان البروستاتا أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال؛ حيث يتم تشخيص أكثر من 40 ألف حالة جديدة كل عام.

في حال لاحظت أن مجرى البول لديك إما ضعيف أو بطيء، فقد يكون ذلك من الأعراض الرئيسية التي يجب ألا تتجاهلها.

ووفقًا لجمعية السرطان الكندية، يمكن أن يشير تدفق البول الضعيف أو البطيء إلى سرطان البروستاتا.

ويمكن أن تكون صعوبة بدء مجرى البول، أو الإجهاد من أجل التبول، علامة منبهة تحذر الجسم الصحي.

عندما تتضخم البروستاتا، يمكن أن يؤدي الضغط على مجرى البول إلى صعوبة التبول، يخلق هذا الضغط عائقًا ويجعل بعض الرجال يستغرقون وقتًا طويلاً للتبول.

كما يمكن أن يؤدي الإجهاد من أجل التبول إلى تفاعل عضلات المثانة عن طريق زيادة قوتها وزيادة سماكتها، مما يسهم بشكل أكبر في ظهور أعراض المسالك البولية.

وهناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن الأشخاص الذين يجلسون لفترة أطول هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض المسالك البولية المنخفضة.

ووجدت إحدى الدراسات أن الجلوس لفترات طويلة، وكذلك انخفاض النشاط البدني، مرتبطان بزيادة أعراض المسالك البولية السفلية.

تشمل الأعراض الأخرى المرتبطة بالبول ما يلي:

وجود صعوبة في السيطرة على المثانة (يسمى سلس البول)؛ ما قد يؤدي إلى تسرب البول وقطره

وجود دم في البول

وجود حرق أو ألم أثناء التبول

توقف تدفق البول.

هناك العديد من خيارات العلاج لمرضى سرطان البروستاتا، بما في ذلك الجراحة والعلاج الإشعاعي والجراحة البردية والعلاج الهرموني والعلاج الكيميائي والعلاج باللقاح والعلاج الموجه للعظام.

ويمكن أن تساعد هذه العلاجات أيضًا في تخفيف الأعراض البولية، ومع ذلك، هناك تقنيات أخرى يمكن أن تساعد مثل تمارين قاع الحوض، المعروفة أيضًا باسم تمارين كيجل التي تعمل على تقوية عضلات الحوض.

كما ينصح المرضى بتجنب شرب أكثر من لترين يوميًا وتقليل كمية المشروبات الكحولية أو القهوة أو الشاي أو الصودا، أو الكثير من السوائل في مساء.