احدث الأخبار

3 أعراض تنذر بالإصابة بسرطان البروستاتا
أبرز المواد
 نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا للمشاركة في الملتقى العسكري التقني الدولي
أبرز المواد
 مستشار تجارة هونج كونج يعرض الفرص الاستثمارية بغرفة الطائف
أبرز المواد
 رئيس جامعة جازان يدشّن المر​كز الصحي بالمجمع الأكاديمي للطالبات
أبرز المواد
 وحدة الحماية بالرياض تباشر اكثر من 11 الف بلاغ خلال عام 1442هـ
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين خلال جلسته الأسبوعية
أبرز المواد
 انطلاق حملة نظافة لتحسين المشهد الحضري بمدينة جيزان
أبرز المواد
 بهدف اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي .. المملكة تكشف الأربعاء عن أضخم المبادرات والبرامج التقنية للرياديين في المنطقة
أبرز المواد
 وزير النقل والخدمات اللوجستية يتفقد عدداً من مشروعات الوزارة في تبوك ويوجه بسرعة إنجازها
أبرز المواد
 رئاسة المسجد النبوي تكثف استعداداتها لموسم العمرة والزيارة
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب نايف السهلي
أبرز المواد
 “إخاء” توقع شراكة مع تعليم عسير
أبرز المواد
3 أعراض تنذر بالإصابة بسرطان البروستاتا

3 أعراض تنذر بالإصابة بسرطان البروستاتا

أبرز المواد
نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا للمشاركة في الملتقى العسكري التقني الدولي

نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا للمشاركة في الملتقى العسكري التقني الدولي

أبرز المواد
مستشار تجارة هونج كونج يعرض الفرص الاستثمارية بغرفة الطائف

مستشار تجارة هونج كونج يعرض الفرص الاستثمارية بغرفة الطائف

أبرز المواد
رئيس جامعة جازان يدشّن المر​كز الصحي بالمجمع الأكاديمي للطالبات

رئيس جامعة جازان يدشّن المر​كز الصحي بالمجمع الأكاديمي للطالبات

أبرز المواد

3 أعراض تنذر بالإصابة بسرطان البروستاتا

3 أعراض تنذر بالإصابة بسرطان البروستاتا
http://almnatiq.net/?p=1016292
المناطق_ الرياض

يمكن أن يحمل بول المرء العديد من الأدلة التي تشير بإصابته بسرطان البروستاتا بما في ذلك سرعة التدفق.

في المملكة المتحدة ، يعد سرطان البروستاتا أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال؛ حيث يتم تشخيص أكثر من 40 ألف حالة جديدة كل عام. 

في حال لاحظت أن مجرى البول لديك إما ضعيف أو بطيء، فقد يكون ذلك من الأعراض الرئيسية التي يجب ألا تتجاهلها.

ووفقًا لجمعية السرطان الكندية، يمكن أن يشير تدفق البول الضعيف أو البطيء إلى سرطان البروستاتا.

ويمكن أن تكون صعوبة بدء مجرى البول، أو الإجهاد من أجل التبول، علامة منبهة تحذر الجسم الصحي.

عندما تتضخم البروستاتا، يمكن أن يؤدي الضغط على مجرى البول إلى صعوبة التبول، يخلق هذا الضغط عائقًا ويجعل بعض الرجال يستغرقون وقتًا طويلاً للتبول.

 كما يمكن أن يؤدي الإجهاد من أجل التبول إلى تفاعل عضلات المثانة عن طريق زيادة قوتها وزيادة سماكتها، مما يسهم بشكل أكبر في ظهور أعراض المسالك البولية.

 وهناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن الأشخاص الذين يجلسون لفترة أطول هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض المسالك البولية المنخفضة.

ووجدت إحدى الدراسات أن الجلوس لفترات طويلة، وكذلك انخفاض النشاط البدني، مرتبطان بزيادة أعراض المسالك البولية السفلية.

تشمل الأعراض الأخرى المرتبطة بالبول ما يلي:

 وجود صعوبة في السيطرة على المثانة (يسمى سلس البول)؛ ما قد يؤدي إلى تسرب البول وقطره

 وجود دم في البول

 وجود حرق أو ألم أثناء التبول

 توقف تدفق البول.

هناك العديد من خيارات العلاج لمرضى سرطان البروستاتا، بما في ذلك الجراحة والعلاج الإشعاعي والجراحة البردية والعلاج الهرموني والعلاج الكيميائي والعلاج باللقاح والعلاج الموجه للعظام.

ويمكن أن تساعد هذه العلاجات أيضًا في تخفيف الأعراض البولية، ومع ذلك، هناك تقنيات أخرى يمكن أن تساعد مثل تمارين قاع الحوض، المعروفة أيضًا باسم تمارين كيجل التي تعمل على تقوية عضلات الحوض.

كما ينصح المرضى بتجنب شرب أكثر من لترين يوميًا وتقليل كمية المشروبات الكحولية أو القهوة أو الشاي أو الصودا، أو الكثير من السوائل في مساء.

روابط ذات صلة

نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا للمشاركة في الملتقى العسكري التقني الدولي

نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا للمشاركة في الملتقى العسكري التقني الدولي
مستشار تجارة هونج كونج يعرض الفرص الاستثمارية بغرفة الطائف

مستشار تجارة هونج كونج يعرض الفرص الاستثمارية بغرفة الطائف
رئيس جامعة جازان يدشّن المر​كز الصحي بالمجمع الأكاديمي للطالبات

رئيس جامعة جازان يدشّن المر​كز الصحي بالمجمع الأكاديمي للطالبات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*