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سوق الرقعة ومتحف المناخة بأملج .. سياحة عبر الزمن في “صيف السعودية”

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سوق الرقعة ومتحف المناخة بأملج .. سياحة عبر الزمن في “صيف السعودية”

سوق الرقعة ومتحف المناخة بأملج .. سياحة عبر الزمن في “صيف السعودية”
http://almnatiq.net/?p=1016303
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يجد التاريخ موقعه في محافظة أملج، حيث التراث القديم الذي أعيد ترميمه ليكون مهيئًا لاستقبال الزوّار المحبين للأجواء المعتدلة والتضاريس المتنوعة، وقد أولت الهيئة السعودية للسياحة اهتمامًا خاصًا بها، وجعلتها إحدى الوجهات السياحية الـ 11 التي أعلنتها ضمن برنامج “صيف السعودية”، الذي أطلقته تحت شعار “صيفنا على جوك” ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، ويعمل على توفير أكثر من 500 باقة سياحية تناسب المهتمين بالسفر واكتشاف الأماكن الجديدة في المملكة .
ويستشعر السائح في سوق الرقعة – الكائن في وسط المدينة – الماضي الذي عاشه سكان أملج قديمًا، ويحتوي السوق على دكاكين تجارية تبيع مختلف السلع القديمة، بالإضافة إلى المنتجات المحلية مثل السمن والعسل والأقط والكشاط “أسماك المجففة”، وغيرها من المنتجات المعروضة في السوق، ويشهد “الرقعة” إقبالًا من الزوار لشراء الهدايا التذكارية التي تذكّر الزائر برحلته إلى أملج.
ويتعرف زوار أملج على تاريخ المدينة عند زيارة ديوانية ومتحف المناخة الذي يحتوي على 10 آلاف قطعة أثرية، حيث يتجولون برفقة مرشد سياحي يشرح مقتنيات المتحف وأقسامه المختلفة، ويشاهدون السيوف الحربية التي استخدمت في حروب المنطقة قديمًا والأزياء المحلية والسيارات القديمة التي كانت تنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة ونمط العمارة القديم في المحافظة ومحتويات البيت الأملجاوي ونمط الحياة في السابق، وكذلك يتعرف الزائر على الطريقة المتبعة في جلب المياه واستخارجها في أملج قديمًا وأسماء الأماكن والمزارع، كما يحتفظ المتحف بالعديد
من المخطوطات والوثائق التاريخية النادرة.
ولمعرفة المزيد عن برنامج “صيف السعودية 2021″، توفر منصات “روح السعودية” كافة المعلومات المفيدة حول المسارات والباقات والتجارب، ويمكن أيضًا الاتصال بمركز العناية بالسياح على الرقم (930).

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