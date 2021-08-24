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نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف يلتقي بمدير عام الأركان المشتركة بالجيش الباكستاني

نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف يلتقي بمدير عام الأركان المشتركة بالجيش الباكستاني
http://almnatiq.net/?p=1016306
المناطق_واس

التقى معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، في الرياض أمس، بمعالي مدير عام الأركان المشتركة بالجيش الباكستاني الفريق الركن محمد جراغ حيدر.
وجرى خلال اللقاء تعزيز وتطوير العلاقات في التعاون العسكري بين القوات المسلحة السعودية والجيش الباكستاني.

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