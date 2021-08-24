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توقعات طقس الغد.. أمطار وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

توقعات طقس الغد.. أمطار وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=1016309
المناطق_ الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الثلاثاء – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي نجران والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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