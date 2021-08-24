قفزت أسعار النفط أكثر من 5% أمس، إذ عزز تراجع الدولار والصعود قوي لأسواق الأسهم العالمية العقود الآجلة للخام بعد خسائر جلسات الأسبوع الماضي.
وأغلقت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 3.57 دولارات، أو 5.5 %، لتسجل عند التسوية 68.75 دولارا للبرميل بعد أن لامست في أثناء الجلسة أدنى مستوى لها منذ 21 مايو أيار عند 64.60 دولارا.
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.50 دولارات، أو 5.6 %، لتبلغ عند التسوية 65.64 دولارا للبرميل.
النفط يقفز أكثر من 5% بعد خسائر الأسبوع الماضي
قفزت أسعار النفط أكثر من 5% أمس، إذ عزز تراجع الدولار والصعود قوي لأسواق الأسهم العالمية العقود الآجلة للخام بعد خسائر جلسات الأسبوع الماضي.
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