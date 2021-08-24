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النفط يقفز أكثر من 5% بعد خسائر الأسبوع الماضي

النفط يقفز أكثر من 5% بعد خسائر الأسبوع الماضي
http://almnatiq.net/?p=1016328
المناطق_واس

قفزت أسعار النفط أكثر من 5% أمس، إذ عزز تراجع الدولار والصعود قوي لأسواق ‏الأسهم العالمية العقود الآجلة للخام بعد خسائر جلسات الأسبوع الماضي.‏
وأغلقت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 3.57 دولارات، أو 5.5 %، ‏لتسجل عند التسوية 68.75 دولارا للبرميل بعد أن لامست في أثناء الجلسة أدنى مستوى لها منذ 21 ‏مايو أيار عند 64.60 دولارا.‏
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.50 دولارات، أو 5.6 %، لتبلغ عند ‏التسوية 65.64 دولارا للبرميل.

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