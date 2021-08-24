مع زخات من البرد مصحوبة برياح نشطة أمطار من متوسطة الى غزيرة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة،نجران ،الشرقية)

المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار من متوسطة الى غزيرة مع زخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة،نجران ،الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.