نائب وزير الدفاع يوقع اتفاقية مع نظيره الروسي بهدف تعزيز التعاون العسكري

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع بوزير الدفاع في روسيا الاتحادية سيرغي شويغو اليوم الاثنين في روسيا.

وتم مناقشة والتباحث في سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، وذلك في الإطار المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز التحديات المشتركة التي تواجه البلدين.

وقد وقع سموه اليوم مع نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول الكسندر فومين اتفاقية بين المملكة وروسيا الاتحادية تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين.