احدث الأخبار

نائب وزير الدفاع يوقع اتفاقية مع نظيره الروسي بهدف تعزيز التعاون العسكري
أبرز المواد
 أمطار من متوسطة الى غزيرة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة،نجران ،الشرقية)
أبرز المواد
 3 أطعمة للتحكم في تساقط الشعر بعد التعافي من كورونا
أبرز المواد
 “مدني مكة” يباشر حريقًا اندلع بناقلة مواد بترولية ومركبات عدة بطريق جدة
أبرز المواد
 اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 النفط يقفز أكثر من 5% بعد خسائر الأسبوع الماضي
أبرز المواد
 استشاري يوضح سبب ضعف النظر لدى الأطفال .. ويوجه نصيحة مهمة
أبرز المواد
 وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى زامبيا
أبرز المواد
 جامعة الطائف: لا صحة لعدم توافر لقاح كورونا.. والجرعتان شرط الحضور
أبرز المواد
 لمستخدمي «أندرويد».. «جوجل» تعتزم إغلاق هذا التطبيق
أبرز المواد
 البنك المركزي السعودي يطلق تطبيق “مالي” لتعزيز الوعي والتمكين المالي للأطفال
أبرز المواد
 توقعات طقس الغد.. أمطار وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
أبرز المواد
نائب وزير الدفاع يوقع اتفاقية مع نظيره الروسي بهدف تعزيز التعاون العسكري

نائب وزير الدفاع يوقع اتفاقية مع نظيره الروسي بهدف تعزيز التعاون العسكري

أبرز المواد
أمطار من متوسطة الى غزيرة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة،نجران ،الشرقية)

أمطار من متوسطة الى غزيرة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة،نجران ،الشرقية)

أبرز المواد
3 أطعمة للتحكم في تساقط الشعر بعد التعافي من كورونا

3 أطعمة للتحكم في تساقط الشعر بعد التعافي من كورونا

أبرز المواد
“مدني مكة” يباشر حريقًا اندلع بناقلة مواد بترولية ومركبات عدة بطريق جدة

“مدني مكة” يباشر حريقًا اندلع بناقلة مواد بترولية ومركبات عدة بطريق جدة

أبرز المواد

نائب وزير الدفاع يوقع اتفاقية مع نظيره الروسي بهدف تعزيز التعاون العسكري

نائب وزير الدفاع يوقع اتفاقية مع نظيره الروسي بهدف تعزيز التعاون العسكري
http://almnatiq.net/?p=1016344
المناطق - الرياض

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع بوزير الدفاع في روسيا الاتحادية سيرغي شويغو اليوم الاثنين في روسيا.

وتم مناقشة والتباحث في سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، وذلك في الإطار المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز التحديات المشتركة التي تواجه البلدين.

وقد وقع سموه اليوم مع نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول الكسندر فومين اتفاقية بين المملكة وروسيا الاتحادية تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين.

روابط ذات صلة

أمطار من متوسطة الى غزيرة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة،نجران ،الشرقية)

أمطار من متوسطة الى غزيرة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة،نجران ،الشرقية)
3 أطعمة للتحكم في تساقط الشعر بعد التعافي من كورونا

3 أطعمة للتحكم في تساقط الشعر بعد التعافي من كورونا
“مدني مكة” يباشر حريقًا اندلع بناقلة مواد بترولية ومركبات عدة بطريق جدة

“مدني مكة” يباشر حريقًا اندلع بناقلة مواد بترولية ومركبات عدة بطريق جدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*