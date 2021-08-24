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كلية الاتصالات بجدة تستقبل أكثر من 700 متدرب للعام التدريبي الجديد

كلية الاتصالات بجدة تستقبل أكثر من 700 متدرب للعام التدريبي الجديد
http://almnatiq.net/?p=1016354
المناطق - واس

استقبلت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة اليوم أكثر من 700 متدرب من المستجدين المقبولين للفصل التدريبي الأول لعام 1443هـ في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس الذي تم قبولهم بمختلف الأقسام التخصصية بالكلية.
وأكد وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس محمد بن إبراهيم صباغ أن وسائل التدريب الحديثة وآليات التدريب -عن بعد- أثبتت نجاحها في إيصال العملية التدريبية وتعويض الفاقد التدريبي، مشيرا إلى أن التدريب حضوريا لجميع متدربي الكلية مكتملي اللقاح وسط إجراءات احترازية ووقائية.
وأفاد أن برنامج التهيئة يهدف إلى تعريف المتدربين بأنظمة الكلية ولوائحها ويستمر ثلاثة أيام، لافتاً النظر إلى أن المتدربين سيقومون بزيارة لجميع الأقسام التدريبية بالكلية والمعامل والورش وإدارة شؤون المتدربين للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تُقدّم لهم في الكلية.
يذكر أن الكلية تضم ثلاثة أقسام تدريبية تخصصية وهي قسم تقنية الاتصالات، وقسم تقنية الحاسب، وقسم التقنية الإلكترونية.

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