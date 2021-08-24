احدث الأخبار

إصابات كورونا عالميا أكثر من 212 مليون و4.4 مليون حالة وفاة
أبرز المواد
 مهرجان بريدة للتمور يشهد اعتدالاً بالأسعار ووفرة بالإنتاج
الاقتصاد
 كلية الاتصالات بجدة تستقبل أكثر من 700 متدرب للعام التدريبي الجديد
منطقة مكة المكرمة
 وزير النقل : منطقة تبوك تشهد حالياً مشاريع ضخمة، واجتمعنا مع المقاولين المتعثرين لوضع الحلول المناسبة
الاقتصاد
 الحكومة اليمنية تجدد استعدادها لدعم المبعوث الأممي بهدف استئناف العملية السياسية
أبرز المواد
 نائب وزير الدفاع يوقع اتفاقية مع نظيره الروسي بهدف تعزيز التعاون العسكري
أبرز المواد
 أمطار من متوسطة الى غزيرة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة،نجران ،الشرقية)
أبرز المواد
 3 أطعمة للتحكم في تساقط الشعر بعد التعافي من كورونا
أبرز المواد
 “مدني مكة” يباشر حريقًا اندلع بناقلة مواد بترولية ومركبات عدة بطريق جدة
أبرز المواد
 اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 النفط يقفز أكثر من 5% بعد خسائر الأسبوع الماضي
أبرز المواد
 استشاري يوضح سبب ضعف النظر لدى الأطفال .. ويوجه نصيحة مهمة
أبرز المواد
إصابات كورونا عالميا أكثر من 212 مليون و4.4 مليون حالة وفاة

إصابات كورونا عالميا أكثر من 212 مليون و4.4 مليون حالة وفاة

أبرز المواد
مهرجان بريدة للتمور يشهد اعتدالاً بالأسعار ووفرة بالإنتاج

مهرجان بريدة للتمور يشهد اعتدالاً بالأسعار ووفرة بالإنتاج

الاقتصاد
كلية الاتصالات بجدة تستقبل أكثر من 700 متدرب للعام التدريبي الجديد

كلية الاتصالات بجدة تستقبل أكثر من 700 متدرب للعام التدريبي الجديد

منطقة مكة المكرمة
وزير النقل : منطقة تبوك تشهد حالياً مشاريع ضخمة، واجتمعنا مع المقاولين المتعثرين لوضع الحلول المناسبة

وزير النقل : منطقة تبوك تشهد حالياً مشاريع ضخمة، واجتمعنا مع المقاولين المتعثرين لوضع الحلول المناسبة

الاقتصاد

إصابات كورونا عالميا أكثر من 212 مليون و4.4 مليون حالة وفاة

إصابات كورونا عالميا أكثر من 212 مليون و4.4 مليون حالة وفاة
http://almnatiq.net/?p=1016361
المناطق - وكالات

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 212.4 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.4 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 212.489.925 وإجمالي الوفيات 4.440.409.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جراء الفيروس بـ629390 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37.935.277.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ574484 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 20.583.994.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 434756، وإجمالي إصابات 32.449.306.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ253155، وإجمالي إصابات 3.225.073.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 197879 وإجمالي إصابات 2.142.153.

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 173768، وإجمالي إصابات 6.672.373.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 132000، وإجمالي إصابات 6.555.419.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 128795، وإجمالي إصابات 4.488.779.

وفي المرتبة التاسعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 127214، وإجمالي إصابات 3.989.606.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 124315، وإجمالي إصابات 4.892.235.

روابط ذات صلة

الحكومة اليمنية تجدد استعدادها لدعم المبعوث الأممي بهدف استئناف العملية السياسية

الحكومة اليمنية تجدد استعدادها لدعم المبعوث الأممي بهدف استئناف العملية السياسية
نائب وزير الدفاع يوقع اتفاقية مع نظيره الروسي بهدف تعزيز التعاون العسكري

نائب وزير الدفاع يوقع اتفاقية مع نظيره الروسي بهدف تعزيز التعاون العسكري
أمطار من متوسطة الى غزيرة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة،نجران ،الشرقية)

أمطار من متوسطة الى غزيرة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة،نجران ،الشرقية)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*