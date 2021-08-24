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البيت الأبيض: التقرير حول نشأة فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزا غدا

البيت الأبيض: التقرير حول نشأة فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزا غدا
http://almnatiq.net/?p=1016368
المناطق - وكالات

أعلن البيت الأبيض أن خبراء أمريكيين سيكملون حتى يوم غد الثلاثاء التقرير حول نشأة فيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” والذي طلبه رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول موعد إكمال التقرير: “في الحقيقة هذا سيحدث غدا، اكتبوا في تقويماتكم”.

وأوضحت بساكي أن بايدن سيكون الأول من سيطلع على التقرير بنسخته الكاملة، مشيرة إلى أن نسخة غير سرية للرأي العام سيتم وضعها خلال بضعة أيام.

وسبق أن أمهل بايدن مستشاريه العلميين في مايو 90 يوما لإعداد تقرير يعطي أجوبة على سؤال حول نشأة فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في ديسمبر 2019 من الصين وقتل حتى الآن حوالي 4.5 مليون شخص في العالم، وخاصة ما إذا تسرب من مختبر في الصين جراء حادث.

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