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أدبي الباحة يعلن عن تمديد موسمه الثقافي

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أدبي الباحة يعلن عن تمديد موسمه الثقافي

أدبي الباحة يعلن عن تمديد موسمه الثقافي
http://almnatiq.net/?p=1016380
المناطق - الباحة

أعلن نادي الباحة الأدبي الثقافي عن تمديد المشاركة في برنامج (موسم الباحة الثقافي ) حتى مطلع الشهر المقبل
وأوضح رئيس النادي الأدبي بمنطقة الباحة الشاعر حسن الزهراني أن تمديد المشاركة لإتاحة الفرصة للموهوبين والموهوبات وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي استجابة للدور المتنامي للنادي في محيطه ودوره في ابتكار فعاليات جاذبة تستهدف المواهب في مختلف المجالات و إبرازها
وبيّن أن هذه الفعالية التي تقام في موسمها الأول ستتيح لكل المكونات الثقافية والأدبية والاجتماعية الإسهام في موسم الباحةً الثقافي
وعن أبرز المجالات قال إن النادي يرحب بالمواهب في فنون الشعر والقصة والفنون الآدائية ( المسرح والآداء)فن المومودراما
إضافة إلى فنون الرواية بعرض فصل من إحدى روايات المشاركين وكذلك تشمل المجالات فنون بصرية التصوير والفن التشكيلي
والمشاركة بتقديم رؤية إبداعية للحياة يقدمها المتسابق
إضافة إلى الإلقاء والفلكلور وطرح المبادرات الثقافية والأفلام القصيرة داعياً الراغبين في الإسهام في هذه الدورة من الموسم الثقافي
التسجيل على الرابط :
‏https://forms.gle/d2Gamwgp23v1vWBy6
وأضاف الزهراني :
يمنح النادي جوائز تشجيعية للمواهب الناشئة ويرحّب بجميع الموهوبين والموهوبات على أن لا تزيد أعمارهم عن 40 سنة

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