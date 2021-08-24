ديوان المظالم يطلق خدمة الأسئلة الشائعة

ديوان المظالم يطلق خدمة الأسئلة الشائعة

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ديوان المظالم يطلق خدمة الأسئلة الشائعة

ديوان المظالم يطلق خدمة الأسئلة الشائعة
http://almnatiq.net/?p=1016391
المناطق - واس

أطلق ديوان المظالم خدمة الاسئلة الشائعة عبر منصة معين الرقمية، التي تمكّن الزائر للمنصة من الاطلاع على إجابات أكثر الاستفسارات الواردة من المستفيدين من خدمات منصة معين الرقمية, وذلك تيسيرًا للزائرين للاستفادة من التغذية الراجعة من استفسارات المستفيدين حيال الخدمات الرقمية التي يقدمها ديوان المظالم.
ويأتي هذا الإطلاق للخدمة التي لا تشترط للاستفادة منها وجود حساب، أو تسجيل دخول في المنصة، جزءا من التحديثات الدائمة والمستمرة للمنصة، بهدف تحقيق الفائدة وتوفير الوقت للمستفيد من منصة معين الرقمية التي أصبحت نقطة الاتصال الأولى للمستفيدين من خدمات ديوان المظالم.
وكان ديوان المظالم خلال الأسبوع الماضي قد أعلن عبر تقريره الربع السنوي الرابع للسنة الهجرية المنصرمة أن عدد الصفحات المعروضة عبر منصة معين الرقمية تجاوز السبعة ملايين خلال ثلاثة أشهر، كرقم قياسي جديد تحققه المنصة .

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