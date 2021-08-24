دراسة تحذر من الآثار المستقبلية المدمرة للاحترار المناخي

دراسة تحذر من الآثار المستقبلية المدمرة للاحترار المناخي

أبرز المواد
أوكرانيا تنفي اختطاف طائرة مخصصة للإجلاء من أفغانستان

أوكرانيا تنفي اختطاف طائرة مخصصة للإجلاء من أفغانستان

أبرز المواد
القيادة تهنئ رئيس الأوروغواي الشرقية بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس الأوروغواي الشرقية بذكرى استقلال بلاده

محليات
واشنطن: لا نثق بـ”طالبان” ولا نقيم علاقات رسمية معها

واشنطن: لا نثق بـ”طالبان” ولا نقيم علاقات رسمية معها

أبرز المواد

دراسة تحذر من الآثار المستقبلية المدمرة للاحترار المناخي

دراسة تحذر من الآثار المستقبلية المدمرة للاحترار المناخي
http://almnatiq.net/?p=1016406
المناطق - وكالات

أظهرت دراسة نشرت الثلاثاء، أن الاحترار المناخي زاد أضعافا من احتمالية وشدّة الفيضانات التي اجتاحت ألمانيا وبلجيكا في يوليو الماضي، وأوقعت أكثر من 200 قتيل، وخلّفت أضرارا بمليارات اليوروهات.

ووفقا للدراسة التي أجراها علماء “وورلد ويذر أتريبيوشن”، المبادرة التي تجمع خبراء من معاهد بحثية مختلفة حول العالم، فإن احتمال حدوث الفيضانات الكارثية التي اجتاحت هذه المناطق زاد بنسبة تسع مرات بسبب الاحترار الناجم عن النشاط البشري.

وأضافت الدراسة أن الاحترار المناخي أدّى أيضا إلى “زيادة كمية الأمطار على مدار اليوم بنسبة تتراوح بين 3 و19 في المئة”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وتعد هذه ثاني دراسة تحمّل بوضوح مسؤولية هذه الكوارث الطبيعية إلى ارتفاع درجات حرارة الكوكب.

وكانت المبادرة نفسها خلصت إلى أنّه لولا التغير المناخي لكان من “شبه المستحيل” حصول ظاهرة “القبة الحرارية” التي خنقت كندا والغرب الأميركي في أواخر يونيو.

وفي مطلع أغسطس الجاري، توقع خبراء المناخ في الأمم المتحدة أن يرتفع الاحترار العالمي بمعدل 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية بحلول العام 2030، أي قبل عشر سنوات من آخر التقديرات التي وضعت قبل ثلاث سنوات، ما يهدّد بحصول كوارث جديدة “غير مسبوقة” في العالم الذي تضربه موجات حرّ وفيضانات متتالية.

ويومها قالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إن البشر مسؤولون “بشكل لا لبس فيه” عن الاضطرابات المناخية و”ليس لديهم خيار سوى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بشكل كبير” إن أرادوا الحدّ من التداعيات.

روابط ذات صلة

أوكرانيا تنفي اختطاف طائرة مخصصة للإجلاء من أفغانستان

أوكرانيا تنفي اختطاف طائرة مخصصة للإجلاء من أفغانستان
واشنطن: لا نثق بـ”طالبان” ولا نقيم علاقات رسمية معها

واشنطن: لا نثق بـ”طالبان” ولا نقيم علاقات رسمية معها
‎الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة

‎الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*