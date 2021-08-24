بدء أعمال الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الأوضاع في أفغانستان

المناطق - وكالات

بدأ مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف اليوم، جلسة طارئة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، وهي الجلسة التي عقدت بناء على طلب ٩٩ دولة.

ودعا المجلس إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان لجميع الأفراد في أفغانستان، بما في ذلك النساء والأطفال والأقليات العرقية والدينية، كما طالب جميع الأطراف باحترام القانون الدولي، ووقف إطلاق النار والعنف، والامتناع عن أي أعمال تقوض الحقوق والحريات الأساسية.

وشدد على ضرورة ضمان عدم استخدام أراضي أفغانستان لتهديد أي بلد أو مهاجمته، وعدم قيام أي جهة أو فرد في أفغانستان بدعم الإرهابيين العاملين على أراضي أي بلد آخر، وكذلك ضمان وجود نظام وطني للعدالة يتماشى مع المعايير الدولية، وسيادة القانون والديمقراطية وفقا لحقوق الإنسان العالمية وأنظمتها القانونية والدستورية .

كما دعا إلى عملية سلام ومصالحة شاملة والمشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة، ومواصلة المجتمع الدولي للعمل مع أفغانستان على طول المسارات السياسية والإنسانية والتنموية، وتقديم المساعدات العاجلة واستضافة اللاجئين الأفغان.

ويطرح للتصويت في ختام الجلسة مشروع قرار قدمته منظمة المؤتمر الإسلامي.