سعر نفط برنت يرتفع بنسبة 1.09 %

المناطق - وكالات

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.72 دولار أمريكي، ما نسبته 1.09 في المئة، ليصل إلى 69.47 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.94 في المئة، ما يعادل 0.62 دولار أمريكي، ليصل إلى 66.26 دولارًا للبرميل.