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أبرز المواد
أمير منطقة نجران يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج

أمير منطقة نجران يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يشارك في مراسم تنصيب رئيس جمهورية زامبيا

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15 توصية في ختام الملتقى الافتراضي “عودة نفسية آمنة في ظل التحديات الراهنة 2” برعاية وزير التعليم

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منطقة مكة المكرمة

سعر نفط برنت يرتفع بنسبة 1.09 %

سعر نفط برنت يرتفع بنسبة 1.09 %
http://almnatiq.net/?p=1016413
المناطق - وكالات

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.72 دولار أمريكي، ما نسبته 1.09 في المئة، ليصل إلى 69.47 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.94 في المئة، ما يعادل 0.62 دولار أمريكي، ليصل إلى 66.26 دولارًا للبرميل.

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