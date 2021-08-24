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80 ألف شجرة رمان بتبوك تمد الأسواق بما يقارب ثلاثة ملايين كيلو جرام سنوياً

80 ألف شجرة رمان بتبوك تمد الأسواق بما يقارب ثلاثة ملايين كيلو جرام سنوياً

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80 ألف شجرة رمان بتبوك تمد الأسواق بما يقارب ثلاثة ملايين كيلو جرام سنوياً

80 ألف شجرة رمان بتبوك تمد الأسواق بما يقارب ثلاثة ملايين كيلو جرام سنوياً
http://almnatiq.net/?p=1016421
المناطق - تبوك

80 ألف شجرة رمان بتبوك تمد الأسواق بما يقارب ثلاثة ملايين كيلو جرام سنوياً

بدأ مزارعو منطقة تبوك جني محصول فاكهة الرمان الممتد حتى نهاية العام الجاري 2021 م ، حيث تحتضن 180 مزرعة بالمنطقة أكثر من 80 ألف شجرة رمان تنتج العديد من الأصناف ذات الجودة منها: إندرفل, ريد إنجل, عكا, المنفلوطي، وتضخ في السوق المحلي ما يقارب ثلاثة ملايين كيلو جرام سنوياً .
وتقوم زراعة “الرمان” على أخذ قطع من الشجر ” شتلة ” لا يقل طولها عن 30 سنتمتر، ثم غرسها في تربة زراعية بمواصفات ومكونات محددة وتستمر فترة تصل لسنتين وأكثر قبل نقلها إلى المزرعة، وتتم طريقة الترقيد من خلال دفن أحد غصون الشجرة لفترة من الزمن دون قطعه حتى تنبت جذوره ثم يتم نقله، أما زراعته بواسطة البذور فهي طريقة غير تجارية ونادرة الاستخدام، ويفضل زراعة أشجار الرمان في فصل الربيع أو أوائل الخريف، فيما تكون ذروة إنتاج الرمان من عمر 15 إلى 20 سنة ويصل عمرها لـ 50 سنة وأكثر.
ويعمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بدوره على تشجيع المزارعين على زراعة الأصناف ذات الجودة، والملائمة للمناخ، وإرشادهم حول طريقة الزراعة والري المناسبة لاستزراع الرمان، وكيفية تسميده، إضافة إلى العمل مع المزارعين على مكافحة الآفات الحشرية والأمراض الفطرية، الأمر الذي جعل من منطقة تبوك بيئة خصبة لاستزراع مختلف المحاصيل الزراعية، كمحصلة ريادية لإنتاج أكثر من 14 ألف مزرعة تتجاوز مساحتها الإجمالية 270 ألف هكتار.

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