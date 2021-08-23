أمير منطقة نجران يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج

المناطق - نجران

نوه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بما تقوم به الأفواج الأمنية بالمنطقة من جهود مقدرة من خلال مهامها وعملها مع الجهات الأمنية كافة وبما يخدم المصلحة العامة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج اللواء الدكتور فهد بن سعيد القحطاني وقائد الأفواج الأمنية بمنطقة نجران العميد عايض بن عوض الشهراني.

واطلع سموه على إيجاز عن أعمال الأفواج وما يقدم من جهود وخدمات في محافظات المنطقة كافة، والأعمال المستقبلية لخدمة العمل والأداء.