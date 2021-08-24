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المتحدثة باسم الخارجية الروسية في تعليق على الوضع في أفغانستان: “الناتو حلف مدمر”

المتحدثة باسم الخارجية الروسية في تعليق على الوضع في أفغانستان: “الناتو حلف مدمر”

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شرطة حائل: ضبط 40 شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

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الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل مدير التدريب التقني والمهني وعمداء كليات التقنية بالمنطقة

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل مدير التدريب التقني والمهني وعمداء كليات التقنية بالمنطقة

منطقة الحدود الشمالية

المتحدثة باسم الخارجية الروسية في تعليق على الوضع في أفغانستان: “الناتو حلف مدمر”

المتحدثة باسم الخارجية الروسية في تعليق على الوضع في أفغانستان: “الناتو حلف مدمر”
http://almnatiq.net/?p=1016468
المناطق-الرياض

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، على تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، بشأن أفغانستان، قائلة إن الحلف يريد أن يكون له مكان في ضمان الأمن العالمي، لكنه (هذا الحلف) يعتبر هيكل مدمِّر.
وكتبت زاخاروفا، في قناة “تلغرام”، تعقيباً على تصريحات ستولتنبرغ بهذا الصدد: يبدو وكأنه مونولوغ كوميدي (حوار مع النفس) من” أكاديمية الشرطة ” (فيلم تلفزيوني كوميدي). حلف الناتو عبارة عن كتلة عسكرية سياسية تحملها رياح الثقة الزائدة بالذات (إلى حد التكبر والغرور) والتدمير (الذي يطال الآخرين جراء أعماله): لقد فقد هذا الحلف بوصلته في الفضاء المحيط وسيطرته حتى على نفسه، ومع ذلك يطالب بمكان معين في ضمان الأمن الدولي”.
وأشارت إلى أن الخطة التي يجب على الناتو وضعها لنفسه، واضحة وتتمثل في أن يعمل هذا الحلف على معالجة مشاكله الخاصة، “تحديث القاعدة النظرية والنهج العملي، ثم التفكير (بعد ذلك) في إنقاذ الكون”.

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