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أمير الشرقية يستقبل منسوبي مكتب صحيفة عكاظ بالمنطقة

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أمير الشرقية يستقبل منسوبي مكتب صحيفة عكاظ بالمنطقة

أمير الشرقية يستقبل منسوبي مكتب صحيفة عكاظ بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1016470
المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مقر الإمارة اليوم , المشرف على مكتب صحيفة عكاظ بالمنطقة محمد الشهراني، ومنسوبي المكتب.
وأشاد سموه بجهود الصحافة في إيصال الحقائق، مؤكدا أهمية ألا تطغى ثقافة السبق الصحفي على جودة المحتوى الإعلامي ومصداقيته ورصانته، والحرص على الموازنة بين مفاهيم وعناوين جذب القراء في نقل الأخبار، والموضوعية والمصداقية في الطرح الإعلامي، والحرص على عدم التسرع في نشر الأخبار المثيرة للجدل دون التأكد من المعلومة، واستكمال جميع بيانات ومحاور المحتوى المقدم حتى لا يكون ضارا بالوطن والمجتمع.
وقال ” إن الإعلام السعودي متميز في مختلف المجالات ويسير بخطى ثابتة مع أجل خدمة الوطن والمجتمع، وقبلها خدمة توجهات القيادة -أيدها الله- في التنمية والمنجزات ورسم صورة ذهنية مميزة عن البلاد” ، مثمنًا دور المسؤولين في وزارة الإعلام والجهات المتخصصة على ما يقدمون من تسهيلات ودعم للصحفيين.

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