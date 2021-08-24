تعليم عنيزة تعقد لقاءً لمديري ومنسقي المدارس حول “دور الإعلام في خدمة المجتمع التعليمي”

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عقدت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، ممثلة بإدارة الإعلام والاتصال، صباح اليوم الثلاثاء، لقاءً – عن بعد – مع مديري ومنسقي المدارس (بنين-بنات) قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد 1443هـ، تحت رعاية مدير تعليم عنيزة الأستاذ خالد بن جايز الحربي، وبحضور عدد من القيادات التعليمية بالإدارة، وذلك لمناقشة الرؤية الجديدة للإعلام وأهمية تنفيذها ومتابعتها للمجتمع التعليمي.

ورحب مدير الإعلام والاتصال بتعليم عنيزة عبدالرحمن بن محمد المقبل بالحضور في بداية اللقاء، مؤكدًا على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الإعلامية والتي تسهم في تحقيق التعاون والتكامل بين منسوبي الإدارة والمدارس لخدمة المجتمع التعليمي، مبينًا دور الإعلام المحوري في نقل الرسائل الواقعية والإيجابية التي يقدمها زملاؤنا المعلمون والمعلمات وأبناؤنا الطلاب والطالبات.

كما أكد “المقبل” على ضرورة التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمدارس مع مناسبات التعليم ونشرها للطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمهتمين في هذا الشأن، والحرص على تفعيل الحملات الإعلامية، وكذلك إبراز جهود المدارس المتزامنة مع انطلاق العام الدراسي الجديد والتي تشمل هذا العام استكمال كل التجهيزات اللازمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، إضافة إلى تسليم المقررات للطلاب والطالبات ونشرها، مؤكدًا على جميع منسقي ومنسقات المدارس بأهمية الدور الإعلامي داخل المدارس والمؤسسات التربوية لدعم عمليات التعليم.

وأشار مدير الإعلام والاتصال إلى أن حسابات المدارس على مواقع التواصل الاجتماعي تعبر عن الإعلام المدرسي في وزارة التعليم؛ بما يتوافق مع ضوابط العملية التعليمية المعمول بها، كما قدم شرحًا عن مصفوفة الصلاحيات الإعلامية وبيان حدود العلاقة بين الجهات المكلفة بالعمل الإعلامي في الوزارة وإدارات التعليم، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين مدير المدرسة والمنسق الإعلامي في مسؤولية الإعلام وفق ما ورد في دليل الحوكمة.