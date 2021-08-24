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وزير النقل والخدمات اللوجستية يلتقي بالمواطنين في منطقة تبوك

وزير النقل والخدمات اللوجستية يلتقي بالمواطنين في منطقة تبوك

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وزير النقل والخدمات اللوجستية يلتقي بالمواطنين في منطقة تبوك

وزير النقل والخدمات اللوجستية يلتقي بالمواطنين في منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=1016473
المناطق- تبوك:

التقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر عددًا من المواطنين بمنطقة تبوك وذلك ضمن زيارة معاليه للمنطقة وتدشينه عددًا من المشروعات التنموية بها.
وبحث معاليه مع المواطنين أهم التحديات التي تواجههم سعيا للارتقاء ‏بمستوى العمل وتقديم خدمات نقل فعالة وذات جودة نوعية للمستفيدين كافة لافتاً النظر إلى أن أبواب الوزارة ‏وفروعها في جميع المناطق مفتوحة أمام الجميع للاستماع إلى مرئياتهم وتطلعاتهم بشكل مباشر.
وأكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية حرص الوزارة على تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه المستفيدين من خدمات منظومة النقل والخدمات اللوجستية في مناطق المملكة كافة ووضع الحلول المناسبة لها مشيراً إلى أن ملاحظات المواطنين تُعد من أهم المدخلات التي تستفيد منها الوزارة في إعداد خططها ومشاريعها القائمة والمستقبلية.
ويأتي اللقاء ضمن الأنشطة التي يحرص معاليه على القيام بها خلال جولاته الميدانية بهدف التواصل المباشر مع الأهالي والاستماع لجميع التحديات التي تواجههم وتبني المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن وذلك تعزيزًا لكفاءة مرافق ومشروعات النقل وجودة التشغيل والأداء بما يكفل تقديم خدمات فعالة ومستدامة للمستفيدين تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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