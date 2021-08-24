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المركز الوطني للأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

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المركز الوطني للأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

المركز الوطني للأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=1016476
المناطق_واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول .
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات, الحجرة, العقيق, القرى, المخواة, المندق, بلجرشي, بني حسن, غامد الزناد, قلوة, والأجزاء المجاورة لها, والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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