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مدارس عسير تحتفي بعودة 32 ألف معلم ومعلمة

مدارس عسير تحتفي بعودة 32 ألف معلم ومعلمة
http://almnatiq.net/?p=1016483
المناطق_عسير

استقبلت المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير مطلع الأسبوع الحالي أكثر من 32 ألف معلم ومعلمة وسط منظومة من الاستعدادات   لبدء العام الدراسي الجديد ، فضلا عن تنظيم احتفالات بعودتهم .

وكانت قيادات الإدارة قد نفذت جولات ميدانية للمدارس في كافة القطاعات لدعم الاستعداد والوقوف على جاهزية المدارس ووضع الحلول المناسبة لما قد يعترض سير العمل من تحديات مؤكدة  على أن المعلمين والمعلمات يؤدون أدوارا عظيمة ومحورية لبناء الأجيال ونهضة الوطن ، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 400 مشرف ومشرفة زيارات ميدانية  لدعم سير العمل والوقوف على جاهزية البيئات التعليمية والتأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لاستقبال الطلاب والطالبات مطلع الأسبوع المقبل، ومساندة فرق العمل في إتمام توزيع الكتب الدراسية وفق الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.

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