نائب أمير منطقة جازان يطلع على منجزات جامعة جازان منذ اعلان رؤية المملكة 2030

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، على ابرز منجزات جامعة جازان منذ اعلان رؤية المملكة 2030 ، وذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم ، معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وعددا من وكلاء وعمداء الجامعة والمشرف على المستشفى الجامعي.

وشاهد سموه عرضا عن مراحل سير ونتائج عملية القبول والإحصاءات التفصيلية الخاصة بأعداد المقبولين بالجامعة للعام الجامعي 1443هـ ، إضافة لما حققته الجامعة في العديد من الجوانب التطويرية والاستثمارية، بما يتفق ورؤية المملكة 2030.

كما اطلع سمو الأمير مـحـمد بن عبدالعزيز ، على جهود الجامعة في توسيع نطاق المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا، من خلال مراكز اللقاحات بالمستشفى الجامعي وكلياتها الصحية بالمحافظة ، وأطلاق أكثر من 53 مركزًا متنقلًا لخدمة منسوبي وطلبة التعليم العام بمحافظات المنطقة، لتحقيق العودة الآمنة للدراسة.

ونوه سموه بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة بما يحقق افضل المستويات التعليمية والخدمات الصحية للمواطن والمقيم.

حاثا سموه على مضاعفة جهود جامعة جازان في خدمة المجتمع بالمنطقة ومحافظاتها وما تقدمه من اعمال وخدمات مجتمعية وصحية وتطويرية تسهم في النهوض بكافة المجالات العلمية والتعليمية بمنطقة جازان ، متمنيًا لهم التوفيق ومزيدا من التميز على المستوى المحلي والاقليمي ضمن الجامعات السعودية .