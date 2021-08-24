أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة قطر

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر في الرياض حسن بن منصور الخاطر.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث العديد من الموضوعات.