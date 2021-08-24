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أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة قطر

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أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة قطر

أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة قطر
http://almnatiq.net/?p=1016493
المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر في الرياض حسن بن منصور الخاطر.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث العديد من الموضوعات.

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