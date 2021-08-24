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«الغذاء والدواء» توجه 9 نصائح خاصة بالأدوية عند السفر

«الغذاء والدواء» توجه 9 نصائح خاصة بالأدوية عند السفر
http://almnatiq.net/?p=1016495
المناطق_ الرياض

وجهت هيئة الغذاء والدواء تسع نصائح تتعلق بالأدوية عند السفر للخارج، مطالبة بالتأكد من أخذ كمية الأدوية التي تكفي مدة رحلة السفر، وإعادة ترتيب الجرعات بتوقيت وجهة السفر.

وذكرت الهيئة –عبر تويتر- أنه يجب قبل السفر الانتباه إلى التعليمات التالية:

ـ اصطحب أدويتك معك على متن الطائرة وفي علبها الأصلية.

ـ تأكد من أخذ كميات إضافية من دوائك تحسبا لأي ظرف طارئ.

ـ انتبه لفارق التوقيت، فإذا كنت ستسافر إلى منطقة بعيدة، فتذكر فارق التوقيت، وأعد جدولة جرعات الدواء بناء على ذلك.

ـ احمل نسخة من وصفتك الطبية وتشخيص الطبيب لاستخدامهما عند الحاجة.

ـ حسب أنظمة بعض الدول، يجب الإفصاح عن جميع الأدوية التي بحوزتك لموظفي الجمارك

ـ في الرحلات الطويلة تأكد من موعد الوجبات الغذائية وتوفرها في الطائرة قبل استخدام إبرة الإنسولين.

ـ تختلف الأسماء التجارية للأدوية بين دولة وأخرى، ولا يتغير الاسم العلمي لها.

ـ يفضل شراء الأدوية من الصيدليات الكبيرة والمعروفة وتجنب الشراء من الباعة المتجولين.

ـ عند الشراء احذر شراء الأدوية والخلطات العشبية ذات الادعاءات الطبية غير المستندة إلى أسس علمية

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