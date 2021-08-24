احدث الأخبار

نائب أمير منطقة حائل يستقبل معالي رئيس جامعة حائل
أبرز المواد
 تحقيقا لشعاره “جودة الحياة في أسرة سعيدة” “تعارفوا” يدعو الآهالي لورشة عن فنون الأطفال
أبرز المواد
 مدير عام صحة عسير يكرّم عددًا من الموظفين والموظفات المتميزين في أداء واجبهم
أبرز المواد
 السفير السعودي: رفع تعليق القدوم المُباشر إلى المملكة للقادمين المُقيمين فيها الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا
أبرز المواد
 «الصحة»: 353 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة
أبرز المواد
 5 طرق لتناول الشوفان تجعله يزيد وزنك بدلاً من فقدانه
أبرز المواد
 «الغذاء والدواء» توجه 9 نصائح خاصة بالأدوية عند السفر
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة قطر
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يطلع على منجزات جامعة جازان منذ اعلان رؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 مدارس عسير تحتفي بعودة 32 ألف معلم ومعلمة
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
أبرز المواد
 أمير الشرقية يستقبل منسوبي مكتب صحيفة عكاظ بالمنطقة
أبرز المواد
نائب أمير منطقة حائل يستقبل معالي رئيس جامعة حائل

نائب أمير منطقة حائل يستقبل معالي رئيس جامعة حائل

أبرز المواد
تحقيقا لشعاره “جودة الحياة في أسرة سعيدة” “تعارفوا” يدعو الآهالي لورشة عن فنون الأطفال

تحقيقا لشعاره “جودة الحياة في أسرة سعيدة” “تعارفوا” يدعو الآهالي لورشة عن فنون الأطفال

أبرز المواد
مدير عام صحة عسير يكرّم عددًا من الموظفين والموظفات المتميزين في أداء واجبهم

مدير عام صحة عسير يكرّم عددًا من الموظفين والموظفات المتميزين في أداء واجبهم

أبرز المواد
السفير السعودي: رفع تعليق القدوم المُباشر إلى المملكة للقادمين المُقيمين فيها الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا

السفير السعودي: رفع تعليق القدوم المُباشر إلى المملكة للقادمين المُقيمين فيها الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا

أبرز المواد

5 طرق لتناول الشوفان تجعله يزيد وزنك بدلاً من فقدانه

5 طرق لتناول الشوفان تجعله يزيد وزنك بدلاً من فقدانه
http://almnatiq.net/?p=1016498
المناطق_وكالات

يعد الشوفان وجبة غذائية صحية ومتكاملة ينصح بها الأطباء لمتبعي الحميات الغذائية على الإفطار، لاحتوائه على البروتين والحديد والألياف التي تزيد الشعور بالامتلاء والشبع طوال اليوم، وبالتالي تساعد على فقدان الوزن بشكل سليم.

ورغم ذلك فهناك عدة طرق لتناول الشوفان تجعله يسبب زيادة الوزن بدلاً من خسارته، وفقًا لما جاء بموقع “Prevention”، نستعرض بعضها في السطور التالية.

1-تناول كمية كبيرة من الشوفان
يؤدي تناول كمية كبيرة من الشوفان في أي وجبة سواء الإفطار أو العشاء إلى زيادة الوزن بشكل ملحوظ، لذا يُنصح بتناول كوب صغير منه (وليس طبقاً كبيراً) مضاف إليه الفواكه والمكسرات.

2-زيادة المكسرات والفواكه
يُراعى إضافة ملعقة صغيرة فقط من اللوز والزبيب على الشوفان للاستمتاع بطبق صحي، لكن الإفراط في وضع المكسرات والفواكه المجففة يزيد عدد السعرات الحرارية المكتسبة، ومن ثم يؤدي إلى زيادة الوزن، فمن الطبيعي أن يحصل الشخص على 150 سعر حراري من الشوفان مع 150 سعر حراري من الإضافات الموجودة عليه، لكن تناول سعرات حرارية أكثر من ذلك تؤتي نتائج غير مرغوب فيها.

3-إضافة الحليب كامل الدسم
عند إضافة الحليب كامل الدسم إلى الشوفان، يتم اكتساب المزيد من الدهون والسعرات الحرارية بجانب المكسرات والأفوكادو وغيرها، وبالتالي يزداد الوزن، لذا من الأفضل إضافة الماء بدلاً من الحليب.

4-اختيار الشوفان بالنكهات
تتوافر أنواع من الشوفان بالنكهات مثل الشوفان بالقرفة أو بالعسل وغيرها، ولا يُفضل اختيار تلك المنتجات في حالة الرغبة في فقدان الوزن، بل اختيار الشوفان العادي الخالي من أي إضافات أو نكهات.

5-إضافة السكر أو العسل
لا يجب إضافة أي مواد للتحلية على الشوفان سواء كان السكر الأبيض أو البني أو العسل أو غيرها، لأن الجسم يتعامل مع كل تلك الأشياء على اعتبارها سكريات غنية بالسعرات الحرارية، لذا من الأفضل تحلية الشوفان بشرائح من الموز الغنية بالبوتاسيوم والألياف والسكريات الطبيعية.

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة حائل يستقبل معالي رئيس جامعة حائل

نائب أمير منطقة حائل يستقبل معالي رئيس جامعة حائل
تحقيقا لشعاره “جودة الحياة في أسرة سعيدة” “تعارفوا” يدعو الآهالي لورشة عن فنون الأطفال

تحقيقا لشعاره “جودة الحياة في أسرة سعيدة” “تعارفوا” يدعو الآهالي لورشة عن فنون الأطفال
مدير عام صحة عسير يكرّم عددًا من الموظفين والموظفات المتميزين في أداء واجبهم

مدير عام صحة عسير يكرّم عددًا من الموظفين والموظفات المتميزين في أداء واجبهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*