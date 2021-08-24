5 طرق لتناول الشوفان تجعله يزيد وزنك بدلاً من فقدانه

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يعد الشوفان وجبة غذائية صحية ومتكاملة ينصح بها الأطباء لمتبعي الحميات الغذائية على الإفطار، لاحتوائه على البروتين والحديد والألياف التي تزيد الشعور بالامتلاء والشبع طوال اليوم، وبالتالي تساعد على فقدان الوزن بشكل سليم.

ورغم ذلك فهناك عدة طرق لتناول الشوفان تجعله يسبب زيادة الوزن بدلاً من خسارته، وفقًا لما جاء بموقع “Prevention”، نستعرض بعضها في السطور التالية.

1-تناول كمية كبيرة من الشوفان

يؤدي تناول كمية كبيرة من الشوفان في أي وجبة سواء الإفطار أو العشاء إلى زيادة الوزن بشكل ملحوظ، لذا يُنصح بتناول كوب صغير منه (وليس طبقاً كبيراً) مضاف إليه الفواكه والمكسرات.

2-زيادة المكسرات والفواكه

يُراعى إضافة ملعقة صغيرة فقط من اللوز والزبيب على الشوفان للاستمتاع بطبق صحي، لكن الإفراط في وضع المكسرات والفواكه المجففة يزيد عدد السعرات الحرارية المكتسبة، ومن ثم يؤدي إلى زيادة الوزن، فمن الطبيعي أن يحصل الشخص على 150 سعر حراري من الشوفان مع 150 سعر حراري من الإضافات الموجودة عليه، لكن تناول سعرات حرارية أكثر من ذلك تؤتي نتائج غير مرغوب فيها.

3-إضافة الحليب كامل الدسم

عند إضافة الحليب كامل الدسم إلى الشوفان، يتم اكتساب المزيد من الدهون والسعرات الحرارية بجانب المكسرات والأفوكادو وغيرها، وبالتالي يزداد الوزن، لذا من الأفضل إضافة الماء بدلاً من الحليب.

4-اختيار الشوفان بالنكهات

تتوافر أنواع من الشوفان بالنكهات مثل الشوفان بالقرفة أو بالعسل وغيرها، ولا يُفضل اختيار تلك المنتجات في حالة الرغبة في فقدان الوزن، بل اختيار الشوفان العادي الخالي من أي إضافات أو نكهات.

5-إضافة السكر أو العسل

لا يجب إضافة أي مواد للتحلية على الشوفان سواء كان السكر الأبيض أو البني أو العسل أو غيرها، لأن الجسم يتعامل مع كل تلك الأشياء على اعتبارها سكريات غنية بالسعرات الحرارية، لذا من الأفضل تحلية الشوفان بشرائح من الموز الغنية بالبوتاسيوم والألياف والسكريات الطبيعية.