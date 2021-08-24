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مدير عام صحة عسير يكرّم عددًا من الموظفين والموظفات المتميزين في أداء واجبهم

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مدير عام صحة عسير يكرّم عددًا من الموظفين والموظفات المتميزين في أداء واجبهم

مدير عام صحة عسير يكرّم عددًا من الموظفين والموظفات المتميزين في أداء واجبهم
http://almnatiq.net/?p=1016507
المناطق_عسير

كرّم سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، بمكتبه ، عددًا من منسوبي صحة عسير ؛ نظير تميزهم في أداء عملهم بكل كفاءة واقتدار.

حيث كرّم “العسيري” أخصائي الأشعة خالد سعيد القحطاني من منسوبي مستشفى خميس مشيط العام ؛ وذلك نظير حصوله على شكر معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بناءً على تقييم الزائر السري الذي بيّن اهتمامه بالمرضى من كبار السن من خلال مرافقتهم والاهتمام بهم وحسن التعامل مع المراجعين بشكل عام .
كما كرّم الممرضة أثير محمد مبخوت من موظفي مركز اللقاحات بمركز الأمير سلطان الحضاري لتميزها في أداء عملها .

إلى ذلك ، كرّم مدير عام صحة عسير فرق العمل في إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي ومركز صحي المسقي ومركز صحي تمنيه ، تقديراً لجهودهم في تقديم الخدمات الطبية المساندة للجهات المشاركة في إخماد الحريق الذي حدث مؤخراً في منتزه الجره بمركز تمنيه .

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