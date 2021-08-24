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تحقيقا لشعاره “جودة الحياة في أسرة سعيدة” “تعارفوا” يدعو الآهالي لورشة عن فنون الأطفال

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تحقيقا لشعاره “جودة الحياة في أسرة سعيدة” “تعارفوا” يدعو الآهالي لورشة عن فنون الأطفال

تحقيقا لشعاره “جودة الحياة في أسرة سعيدة” “تعارفوا” يدعو الآهالي لورشة عن فنون الأطفال
http://almnatiq.net/?p=1016514
المناطق_ الرياض

وجه مركز تعارفوا للإرشاد الأسري دعوة الآهالي الكرام للتسجيل في ورشة عن “فنون الأطفال…خصائصها وفلسفتها” ويأتي تنظيم الورشة ضمن أهداف المركز في تحقيق شعاره النبيل “جودة الحياة في أسرة سعيدة” حيث تسبق هذه الفعالية إقامة ورشة “أسرتي محور فني” الموجهة للأطفال من سن 6 إلى 9 سنوات.
وستقدم الورشة الأكاديمية الفنانة التشكيلية الدكتورة منى بنت علي الحمود، وذلك يوم غد الأربعاء، عبر برنامج “الزووم” من الساعة الثامنة مساء إلى العاشرة مساء بإذن الله .وستتحدث الدكتورة الحمود للآهالي الكرام عن أهمية الفنون في حياة الأطفال، وأثرها في صقل شخصياتهم ومهاراتهم ومواهبهم ودروها في تنمية التفكير العلمي والناقد والإبداعي عند الأطفال من سن السادسة إلى التاسعة، بالإضافة إلى الحديث عن أهمية رعاية مواهب الأطفال وتعزيزها بتعلم أسس الفن وأساليبه وتشجيع الأطفال وتحفيزهم على ممارسة الفنون وهواياتهم.
كما ستتناول الورشة تعريف الآباء والأمهات بالاعتقادات الخاطئة عن الفن التشكيلي ومجالات الرسم ومدى تأثير ذلك على نفوس الناشئة،
وعلاقتها بإنحصار المواهب وجماليات الإبداع.
رابط التسجيل في الورشة
‏ https://forms.gle/9xXLd6o8rGUTpjem7

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