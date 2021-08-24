نائب أمير منطقة حائل يستقبل معالي رئيس جامعة حائل

المناطق_حائل

استقبل صاحب السموّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، نائب أمير منطقة حائل، بمكتب سموّه اليوم، معالي رئيس جامعة حائل، الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم وتم خلال اللقاء مناقشة تنفيذ اتفاقية التعاون بين إمارة المنطقة والجامعة.

ونوه سموّه بالدعم الكبير الذي تحظى به مؤسسات التعليم العالي من القيادة الحكيمة، والجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم في رفع مستوى الخدمات التعليمية في ضوء رؤية المملكة 2030، مقدمًا شكره لرئيس الجامعة ومنسوبيها على ما تقدمه الجامعة من برامج أكاديمية ومبادرات مجتمعية، وشراكات نوعية مع مؤسسات القطاع العام والخاص.

وأكد سموّه أهمية بذل المزيد من الجهود وتكامل الأدوار التي تسهم في تنمية المنطقة، وتجويد الأداء، وتحسين الخدمات المقدمة من قطاعات المنطقة المختلفة.

من جانبه قدّم معالي رئيس الجامعة تقريرًا عن أهم البرامج التي تضمنتها الاتفاقية الموقعة بين إمارة منطقة حائل والجامعة، والتي شملت تقريراً عن برنامج سموّ الأمير عبد العزيز بن سعد “إعداد” للتدريب وتطوير القدرات، الذي نفذته الجامعة خلال الشهر الماضي ضمن محور الشراكة في تقديم المبادرات المجتمعية، كما تم استعراض أهم المجالات التي ستطرح من خلال برنامج المنح البحثية الأول، وتتناول الاحتياجات والأولويات التنموية التي تم تحديدها بالتنسيق مع مجلس المنطقة.

كما تم بحث محتوى البرنامج التدريبي الأول الذي سيقدم لمنسوبي إمارة المنطقة، ويستهدف تطوير مهاراتهم وأدائهم في عدد من الجوانب المختلفة،

يذكر أن الاتفاقية المبرمة بين إمارة منطقة حائل وجامعة حائل، تضمنت عدداً من المحاور الرئيسة وتشمل: