احدث الأخبار

نائب أمير منطقة حائل يستقبل معالي رئيس جامعة حائل
أبرز المواد
 تحقيقا لشعاره “جودة الحياة في أسرة سعيدة” “تعارفوا” يدعو الآهالي لورشة عن فنون الأطفال
أبرز المواد
 مدير عام صحة عسير يكرّم عددًا من الموظفين والموظفات المتميزين في أداء واجبهم
أبرز المواد
 السفير السعودي: رفع تعليق القدوم المُباشر إلى المملكة للقادمين المُقيمين فيها الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا
أبرز المواد
 «الصحة»: 353 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة
أبرز المواد
 5 طرق لتناول الشوفان تجعله يزيد وزنك بدلاً من فقدانه
أبرز المواد
 «الغذاء والدواء» توجه 9 نصائح خاصة بالأدوية عند السفر
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة قطر
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يطلع على منجزات جامعة جازان منذ اعلان رؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 مدارس عسير تحتفي بعودة 32 ألف معلم ومعلمة
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
أبرز المواد
 أمير الشرقية يستقبل منسوبي مكتب صحيفة عكاظ بالمنطقة
أبرز المواد
نائب أمير منطقة حائل يستقبل معالي رئيس جامعة حائل

نائب أمير منطقة حائل يستقبل معالي رئيس جامعة حائل

أبرز المواد
تحقيقا لشعاره “جودة الحياة في أسرة سعيدة” “تعارفوا” يدعو الآهالي لورشة عن فنون الأطفال

تحقيقا لشعاره “جودة الحياة في أسرة سعيدة” “تعارفوا” يدعو الآهالي لورشة عن فنون الأطفال

أبرز المواد
مدير عام صحة عسير يكرّم عددًا من الموظفين والموظفات المتميزين في أداء واجبهم

مدير عام صحة عسير يكرّم عددًا من الموظفين والموظفات المتميزين في أداء واجبهم

أبرز المواد
السفير السعودي: رفع تعليق القدوم المُباشر إلى المملكة للقادمين المُقيمين فيها الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا

السفير السعودي: رفع تعليق القدوم المُباشر إلى المملكة للقادمين المُقيمين فيها الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا

أبرز المواد

نائب أمير منطقة حائل يستقبل معالي رئيس جامعة حائل

نائب أمير منطقة حائل يستقبل معالي رئيس جامعة حائل
http://almnatiq.net/?p=1016521
المناطق_حائل

استقبل صاحب السموّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، نائب أمير منطقة حائل، بمكتب سموّه اليوم، معالي رئيس جامعة حائل، الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم وتم خلال اللقاء مناقشة تنفيذ اتفاقية التعاون بين إمارة المنطقة والجامعة.
ونوه سموّه بالدعم الكبير الذي تحظى به مؤسسات التعليم العالي من القيادة الحكيمة، والجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم في رفع مستوى الخدمات التعليمية في ضوء رؤية المملكة 2030، مقدمًا شكره لرئيس الجامعة ومنسوبيها على ما تقدمه الجامعة من برامج أكاديمية ومبادرات مجتمعية، وشراكات نوعية مع مؤسسات القطاع العام والخاص.
وأكد سموّه أهمية بذل المزيد من الجهود وتكامل الأدوار التي تسهم في تنمية المنطقة، وتجويد الأداء، وتحسين الخدمات المقدمة من قطاعات المنطقة المختلفة.

من جانبه قدّم معالي رئيس الجامعة تقريرًا عن أهم البرامج التي تضمنتها الاتفاقية الموقعة بين إمارة منطقة حائل والجامعة، والتي شملت تقريراً عن برنامج سموّ الأمير عبد العزيز بن سعد “إعداد” للتدريب وتطوير القدرات، الذي نفذته الجامعة خلال الشهر الماضي ضمن محور الشراكة في تقديم المبادرات المجتمعية، كما تم استعراض أهم المجالات التي ستطرح من خلال برنامج المنح البحثية الأول، وتتناول الاحتياجات والأولويات التنموية التي تم تحديدها بالتنسيق مع مجلس المنطقة.
كما تم بحث محتوى البرنامج التدريبي الأول الذي سيقدم لمنسوبي إمارة المنطقة، ويستهدف تطوير مهاراتهم وأدائهم في عدد من الجوانب المختلفة،
يذكر أن الاتفاقية المبرمة بين إمارة منطقة حائل وجامعة حائل، تضمنت عدداً من المحاور الرئيسة وتشمل:

  • إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة باحتياجات المنطقة التنموية.
  • تقديم الخدمات الاستشارية في مجالات الاهتمام المشترك.
  • المبادرات المجتمعية.
  • تدريب وتأهيل الموظفين والقيادات.

روابط ذات صلة

تحقيقا لشعاره “جودة الحياة في أسرة سعيدة” “تعارفوا” يدعو الآهالي لورشة عن فنون الأطفال

تحقيقا لشعاره “جودة الحياة في أسرة سعيدة” “تعارفوا” يدعو الآهالي لورشة عن فنون الأطفال
مدير عام صحة عسير يكرّم عددًا من الموظفين والموظفات المتميزين في أداء واجبهم

مدير عام صحة عسير يكرّم عددًا من الموظفين والموظفات المتميزين في أداء واجبهم
السفير السعودي: رفع تعليق القدوم المُباشر إلى المملكة للقادمين المُقيمين فيها الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا

السفير السعودي: رفع تعليق القدوم المُباشر إلى المملكة للقادمين المُقيمين فيها الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*