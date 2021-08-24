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شرطة الرياض: القبض على (4) أشخاص سرقوا مركبة واستخدموها في تنفيذ عدة جرائم
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المناطق_واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على(4) أشخاص من الجنسية البنجلاديشية، وآخر من الجنسية السورية، جميعهم مخالفون لنظام الإقامة، بين العقدين الثاني والرابع من العمر، سرقوا مركبة واستخدموها في تنفيذ جرائمهم المتمثلة بسرقة القواطع الكهربائية والنحاسية لمبانٍ تحت الإنشاء وبيعها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

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