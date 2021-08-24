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تعليم القصيم يجهز 16 ألف مستلزم تقني للعام الدراسي الجديد 1443هـ

تعليم القصيم يجهز 16 ألف مستلزم تقني للعام الدراسي الجديد 1443هـ
http://almnatiq.net/?p=1016533
المناطق_واس

جهزت إدارة تعليم منطقة القصيم، ممثلة بإدارة تقنية المعلومات، قرابة 16 ألف مستلزم تقني، في مدارس قطاعي البنين والبنات .
وتسعى الإدارة لتوفير الظروف المحققة للنجاح إطار خطط الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ، باكتمال البنية التقنية وتهيئة البيئة التعليمية، بما يخدم البداية الحضورية للطلاب والطالبات في المباني المدرسية.
وأوضح مدير إدارة تقنية المعلومات منصور الحميد أن تعليم القصيم أنهى استكمال 579 معملاً للحاسب الآلي، إلى جانب تأمين قرابة 12 ألف جهاز حاسب آلي، إضافةً لتزويدها بالشبكة المعلوماتية اللازمة للوصول للأنظمة والخدمات الإلكترونية، وتقديم الدعم التقني للبيئة التعليمية، منوهًا إلى أنهم قد عملوا على توصيل خدمات الإنترنت بتغطية المدارس في 984 شبكة سلكية، و544 شبكة لاسلكية، إضافة إلى توفير 615 دائرة ربط شبكي، فضلاً عن إنشاء أكثر من 1500 بريد إلكتروني للمراسلات والتعاملات الرسمية الداعمة للعملية التعليمية .

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