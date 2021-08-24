أمير تبوك يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بتبوك محمد سالم الشهري.

واطلع سموه على تقرير عن إنجازات فروع “هدف” بالمنطقة للفترة الماضية , مستمعاً لشرح من مدير الفرع بتبوك عن برامج ومشروعات ومبادرات “هدف ” لدعم توطين الوظائف وزيادة أعداد الداخلين لسوق العمل وتأهيل طالبي العمل بالقطاع الخاص بالمنطقة ، وما قام به الصندوق في تطبيق وإعداد الدورات وورش العمل الخاصة.

ونوه سمو أمير منطقة تبوك بالجهود السخية التي توليها القيادة الحكيمة -أيدها الله – لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن، والمضي نحو تطوير المهارات والقدرات المهنية والمعرفية بين أوساط الباحثين والباحثات عن عمل، بما يسهم في رفع نسب التوطين ودعم مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف مجالات وتخصصات سوق العمل.

من جهته أعرب الشهري, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك لمتابعته الدائمة والحرص الدائم على توفير فرص العمل ودعم شباب وفتيات المنطقة وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم.