رئيس لجنة نادي الإبل الاقتصادية: معايير التقييم مناخ للاستثمار في قطاع الإبل

المناطق_واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن خالد بن مساعد بن عبد العزيز رئيس اللجنة الاقتصادية لنادي الإبل أن اتفاق النادي مع هيئة المقيمين المعتمدين الخاصّة بوضع معايير القيمة السوقية للإبل، سيرفع من شأن الموثوقية القيمية والمالية لقطاع الإبل من ناحية اقتصادية.

ورأى سموه أن ربط حركة البيع والشراء بمنظومة علمية سعرية سيعطي المجال مناخاً جديداً من التوسّع من محدودية الأفراد إلى تمدّد الشركات وتوجهاتها الاستثمارية.

وبين أن التقييم سيوّفر سلامة القرار لدى المستثمر أو المُلاّك الجُدد الداخلين برغبة الاقتناء وسيقلّل من التنازع فيما بعد الإتمام من الشراء بسبب توثيق كل ما يتعلّق بالإبل كقيمة أو نوع.

ودعا سموه رجال الأعمال والشركات ذات العلاقة إلى الاستفادة من تشريعات نادي الإبل ومذكرات التفاهم التي يعقدها مع العديد من الجهات الحكومية أو الخاصّة، مبيّناً أن التهيّب من دخول السوق لم يعد موجوداً بسبب كميّة الخطوات الواضحة والمؤدية إلى تزويد الجميع بما يرغب معرفته قبل قرار التعامل، مشيراً إلى أن الوضع لم يتوقف عند الجوانب الفنيّة بل تعداه إلى المجال الطبي الإكلينيكي الذي يضمن الفحص والكشف على الإبل وإعطاء شهادة كاملة عن وضعها الصحي والجمالي وخلوّها من مرض أو عمليات عبث.

وتعمل اللجنة الاقتصادية في نادي الإبل على توفير أرضية للمستثمرين والكيانات التجارية للدخول في واقع اقتصاديات الإبل مع توفير كامل المعلومات وأبواب الاستثمار والمتاجرة، وأصبح أمام المتعاملين مع سوق الإبل مراكز فحص طبية مزّودة بالأجهزة المتقدّمة تعطي الجميع خارطة كاملة قبل اتخاذ أي توجه سواء كان استثماري أو للشراء من أجل التربية أو للمرابحة بالبيع.

وكان نادي الإبل أبرم مؤخراً اتفاقية تفاهم مع الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين تختص بوضع معايير معتمدة لتقييم القيمة السوقية للإبل وتحديد دليل مهني لتقييم الإبل كأصول بيولوجية وما تشملها من أصول غير ملموسة كالشهرة وغيرها.