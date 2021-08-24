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أمين الجوف يرأس الاجتماع الدوري لرؤياء البلديات ويبحث معالجة التشوه البصري ومتابعة الأعمال الميدانية

أمين الجوف يرأس الاجتماع الدوري لرؤياء البلديات ويبحث معالجة التشوه البصري ومتابعة الأعمال الميدانية

أبرز المواد

أمين الجوف يرأس الاجتماع الدوري لرؤياء البلديات ويبحث معالجة التشوه البصري ومتابعة الأعمال الميدانية

أمين الجوف يرأس الاجتماع الدوري لرؤياء البلديات ويبحث معالجة التشوه البصري ومتابعة الأعمال الميدانية
http://almnatiq.net/?p=1016545
المناطق_الجوف

بحث أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان مع رؤساء البلديات التابعة لأمانة منطقة الجوف سير تنفيذ الخطط والحملات الميدانية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مختلف مدن المنطقة.
ووقف أمين المنطقة خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمعالجة التشوه البصري اليوم في مقر الأمانة بحضور رؤساء البلديات، على أعمال إزالة عناصر التشوه التي تشمل مخلفات البناء، اللوحات التجارية المخالفة، السيارات التالفة، وإزالة الكتابات على الجدران، الحد من الباعة الجائلين، والارتقاء بخدمات النظافة وتحسين مظهر حاويات النفايات وغيرها.
وأكد المهندس الشرعان حرص أمانة الجوف على تحسين المشهد الحضري ضمن مبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للارتقاء بجودة الحياة وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030، مطالبا الجميع بمضاعفة الجهود وتكثيف الأعمال الميدانية، وشدد على أهمية متابعة تفعيل حملة “صور وأرسل” عبر تطبيق بلدي لتحسين المشهد الحضري والتي تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم البلاغات عن مظاهر التشوه البصري من خلال تصويرها وإرسالها عبر تطبيق بلدي.

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