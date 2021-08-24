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تعليم الباحة ينفذ عدداً من الجولات الميدانية على مدراس المنطقة لتحقيق العودة الحضورية الآمنة

تعليم الباحة ينفذ عدداً من الجولات الميدانية على مدراس المنطقة لتحقيق العودة الحضورية الآمنة
http://almnatiq.net/?p=1016554
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قام عدد من القياديين والمشرفين التربويين بتعليم الباحة بالعديد من الجولات الميدانية الإشرافية على مختلف مدارس تعليم الباحة لمساعدة مديريها ومديراتها والمعلمين والمعلمات على تحقيق العودة الحضورية الآمنة لهم وللطلاب والطالبات.
وتنفذ الزيارات وفق خطة زمنية اعتمدها المدير العام للتعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني تهدف إلى متابعة عودة المعلمين والمعلمات، والوقوف على تهيئة البيئة المدرسية بالشكل الملائم لاستقبال الطلاب والطالبات، ومدى توفر الاشتراطات الصحية المبلغة من “وقاية” التي تكفل بعون الله البيئة الصحية المناسبة التي تحقيق العودة الحضورية الآمنة للطلاب والطالبات وتضمن البداية الجادة منذ مطلع اليوم الأول للعام الدراسي الجديد.

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