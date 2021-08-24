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تعليم الشرقية يبدأ تسليم الكتب المدرسية

تعليم الشرقية يبدأ تسليم الكتب المدرسية
http://almnatiq.net/?p=1016556
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بدأت مدارس تعليم المنطقة الشرقية تسليم الكتب والمقررات الدراسية للفصل الدراسي الجديد للطلاب والطالبات مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب وأولياء الأمور وجميع العاملين بالمدارس.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص أن عملية التوزيع تتم وفق آلية تتولى خلالها كل مدرسة عملية تسليم الكتب الدراسية لطلابها وأولياء أمورهم، من خلال لجنة إدارية للإشراف على تنظيم عملية التسليم، وتحديد موعد وطريقة الاستلام، عبر حساب المدرسة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وإرسال رسالة نصية على أولياء الأمور.
وأشار إلى أن إدارة تعليم الشرقية تواصل متابعة مؤشرات الاستعداد الوزارية لبدء العام الدراسي الجديد 1443 هـ عبر 25 مؤشراً و 208 إجراءات لجميع مدارس المنطقة، تشمل الطفولة المبكرة، وعمليات التأهيل والصيانة والترميم والإضافات والنظافة للمباني التعليمية، وصيانة البرادات والمكيفات، كما تم تعقيم وتطهير مخازن الكتب والمقررات الدراسية.

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