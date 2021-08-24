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وكيل إمارة جازان يرأس ورشة عمل “النضج المؤسسي ” لمحافظي المحافظات عبر الاتصال المرئي

وكيل إمارة جازان يرأس ورشة عمل “النضج المؤسسي ” لمحافظي المحافظات عبر الاتصال المرئي
http://almnatiq.net/?p=1016571
المناطق_فضة عطيف

رأس وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ورشة عمل مع محافظين المحافظات لمشروع : “النضج المؤسسي ”بالمرحلة الاولى وذلك  عبر الإتصال المرئي بديوان الإمارة اليوم .

وفي بداية الورشة ألقى وكيل إمارة جازان الدكتور الصقر كلمة ترحيبية منوهًا فيها بأهمية مشروع النضج المؤسسي وآلية العمل المؤسسي المنظم وأهدافه.

كما تم عرض مخرجات برنامج النضج المؤسسي ومناقشة وضع الخطوط الأولوية لخطة الاستراتيجية الخاصه بالإمارة.

وجرى خلال ورشة العمل استعراض البرنامج ، الذي يسهم في الارتقاء بأداء كفاءة محافظي المحافظات الإمارة، من خلال قياس العمل من قِبل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”..
ونوه وكيل الامارة ، بتوجيهات وحرص صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان ومتابعة سمو نائبه ، لمشروع النضج المؤسسي في مرحلته الاولى وحرصهم على رفع مستوى اداء كافة المشاركين بالمشروع بما يعود بالنفع والفائدة على العمل التنموي بالمحافظات والمراكز بالمنطقة.
حضر ورشة العمل عددا من القيادات الإدارية ومدراء الادارات المعنية بالإمارة.

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