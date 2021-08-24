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مركز الغطاء النباتي يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية

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مركز الغطاء النباتي يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية

مركز الغطاء النباتي يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية
http://almnatiq.net/?p=1016584
المناطق_واس

وقع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر , في مقر المركز بالرياض اليوم , مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، ممثلة لمحمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية ، ، وذلك بهدف التعاون في تطوير وتنمية مواقع الغطاء النباتي داخل المحميات التابعة للهيئة، حيث وقّع الاتفاقية عن المركز الرئيس التنفيذي الدكتور العبد القادر، فيما وقع عن هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية الرئيس التنفيذي الدكتور طلال الحريقي.
وأكد الدكتور العبد القادر، أن المذكرة تهدف إلى المساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية وتنمية الغطاء النباتي داخل المحميات وإثراء التنوع النباتي بها من خلال مشاريع وبرامج وفعاليات مشتركة تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة (2030).
من جانبه صرح الدكتور طلال الحريقي، أن المذكرة تأتي استكمالاً لإستراتيجية الهيئة في التكامل مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مشيرًا إلى أن المذكرة تتضمن التعاون في مشاريع الاستزراع للأشجار المحلية والنباتات البرية في محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، وإنشاء مشتل في كل محمية، وكذلك التعاون في إجراء دراسات الغطاء النباتي والدراسات الاجتماعية، والمساهمة في إطلاق برامج التوعية الاجتماعية والتنمية البيئية.
وأضاف الدكتور الحريقي أنه بموجب المذكرة سيتشارك الطرفان في إنشاء مراكز تميّز مؤسسي للبحث والتطوير وتنمية الغطاء النباتي والسياحة البيئية والتنمية المجتمعية في المحميتين، وكذلك التنسيق في إجراء الدراسات والمسوحات الدورية للغطاء النباتي وربط البيانات مع المراكز والهيئات ذات العلاقة لغرض التحسين المستمر ورفع الكفاءة واتباع أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجال تنمية الغطاء النباتي.
كما تهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في مجالات الدعم الفني والعلمي لتمكين هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية من إصدار الأنظمة والتشريعات الخاصة بالمحميتين، وكذلك المساعدة في ربط المحميتين بالجهات والمنظمات العالمية وتسهيل اعتمادها على النطاق الإقليمي والعالمي.

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