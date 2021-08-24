مدير صحة تبوك يستقبل مدراء المستشفيات والصحة النفسية والتواصل الداخلي بالوزارة

المناطق_علي العميري

استقبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي صباح اليوم الثلاثاء بمكتبه مدير عام المستشفيات بالوزارة الدكتور أحمد فؤاد قشقري ومدير عام الصحة النفسية والاجتماعية الدكتور نايف بن محمد الصبحي ومدير عام التواصل الداخلي بالوزارة سلوى العمران وتم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة .

من جهته تفقد مدير عام المستشفيات بالوزارة الدكتور أحمد فؤاد قشقري مستشفى الملك فهد التخصصي ومستشفى الولادة والاطفال واطلع على سير العمل ومستوى الخدمات التي تقدم للمراجعين كما تم الاطلاع على الأقسام والالتقاء برؤسائها والاستماع لهم.

كما قام المدير العام للصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة الدكتور نايف بن محمد الصبحي بزيارة لمجمع ارادة للصحة النفسية والتقى الفريق الطبي واطلع على سير العمل كما تعرف على مستوى الخدمات التي تقدم للمستفيدين .