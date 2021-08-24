احدث الأخبار

مدير صحة تبوك يستقبل مدراء المستشفيات والصحة النفسية والتواصل الداخلي بالوزارة
أبرز المواد
 مركز الغطاء النباتي يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية
أبرز المواد
 أمير الجوف يدشن عدداً من المشروعات بالمدينة الجامعية بقيمة تتجاوز 482 مليون ريال
أبرز المواد
 وكيل إمارة جازان يرأس ورشة عمل “النضج المؤسسي ” لمحافظي المحافظات عبر الاتصال المرئي
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (36) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
أبرز المواد
 مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها ممن استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى مصر يلتقي نظيره الموريتاني
أبرز المواد
 تعليم الشرقية يبدأ تسليم الكتب المدرسية
أبرز المواد
 تعليم الباحة ينفذ عدداً من الجولات الميدانية على مدراس المنطقة لتحقيق العودة الحضورية الآمنة
أبرز المواد
 “وافي” يعتمد القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة لتعزيز نمو القطاع العقاري وزيادة موثوقيّته
أبرز المواد
 أمين الجوف يرأس الاجتماع الدوري لرؤياء البلديات ويبحث معالجة التشوه البصري ومتابعة الأعمال الميدانية
أبرز المواد
 رئيس لجنة نادي الإبل الاقتصادية: معايير التقييم مناخ للاستثمار في قطاع الإبل
أبرز المواد
مدير صحة تبوك يستقبل مدراء المستشفيات والصحة النفسية والتواصل الداخلي بالوزارة

مدير صحة تبوك يستقبل مدراء المستشفيات والصحة النفسية والتواصل الداخلي بالوزارة

أبرز المواد
مركز الغطاء النباتي يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية

مركز الغطاء النباتي يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية

أبرز المواد
أمير الجوف يدشن عدداً من المشروعات بالمدينة الجامعية بقيمة تتجاوز 482 مليون ريال

أمير الجوف يدشن عدداً من المشروعات بالمدينة الجامعية بقيمة تتجاوز 482 مليون ريال

أبرز المواد
وكيل إمارة جازان يرأس ورشة عمل “النضج المؤسسي ” لمحافظي المحافظات عبر الاتصال المرئي

وكيل إمارة جازان يرأس ورشة عمل “النضج المؤسسي ” لمحافظي المحافظات عبر الاتصال المرئي

أبرز المواد

مدير صحة تبوك يستقبل مدراء المستشفيات والصحة النفسية والتواصل الداخلي بالوزارة

مدير صحة تبوك يستقبل مدراء المستشفيات والصحة النفسية والتواصل الداخلي بالوزارة
http://almnatiq.net/?p=1016587
المناطق_علي العميري

استقبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي صباح اليوم الثلاثاء  بمكتبه  مدير عام المستشفيات بالوزارة الدكتور أحمد فؤاد قشقري ومدير عام الصحة النفسية والاجتماعية  الدكتور نايف بن محمد الصبحي ومدير عام التواصل الداخلي بالوزارة سلوى العمران  وتم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة .
من جهته تفقد مدير عام المستشفيات بالوزارة الدكتور أحمد فؤاد قشقري مستشفى الملك فهد التخصصي ومستشفى الولادة والاطفال واطلع على  سير العمل ومستوى الخدمات التي تقدم للمراجعين كما تم الاطلاع على الأقسام والالتقاء برؤسائها والاستماع لهم.
كما قام المدير العام للصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة الدكتور نايف بن محمد الصبحي بزيارة لمجمع ارادة للصحة النفسية والتقى الفريق الطبي واطلع على سير العمل كما تعرف على مستوى الخدمات التي تقدم للمستفيدين .

روابط ذات صلة

مركز الغطاء النباتي يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية

مركز الغطاء النباتي يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية
أمير الجوف يدشن عدداً من المشروعات بالمدينة الجامعية بقيمة تتجاوز 482 مليون ريال

أمير الجوف يدشن عدداً من المشروعات بالمدينة الجامعية بقيمة تتجاوز 482 مليون ريال
وكيل إمارة جازان يرأس ورشة عمل “النضج المؤسسي ” لمحافظي المحافظات عبر الاتصال المرئي

وكيل إمارة جازان يرأس ورشة عمل “النضج المؤسسي ” لمحافظي المحافظات عبر الاتصال المرئي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*